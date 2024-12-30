"Странное ощущение" : женщина родила дочь в канун Рождества и вернулась домой к ужину (фото)

Энджел Масгроув назвала рождественский ужин самым особенным, ведь перед родами она и ее партнер почти не спали и не ели. День рождения дочери она планирует праздновать дважды в год.

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На Рождество 20-летняя Энджел Масгроув из Саффолка (Англия) стала мамой. Ее дочь Элси родилась ранним утром 25 декабря, весом 7 фунтов 15 унций (около 3,6 кг). Всего через несколько часов после появления первенца на свет женщина смогла вернуться домой и отметить праздник вместе с семьей. Об этом пишет Daily Star.

Вместе с партнером, 23-летним Заком Шоукроссом, она приехала к родственникам в Бери-Сент-Эдмундс, где их ждал теплый рождественский ужин, приготовленный мамой Энджел.

"Это действительно странное ощущение — пережить весь этот хаос родов, а потом вдруг ты привозишь ее домой, и там тишина и покой. Ее предполагаемая дата родов была в канун Рождества. Я надеялась, что она родится немного раньше предполагаемой даты, чтобы я могла быть дома к Рождеству, но этого не произошло. Элси — мой первый ребенок, и она лучший рождественский подарок, который я только могла пожелать", — поделилась британка.

Она отметила, что это был самый запоминающийся ужин в ее жизни, ведь за последние три дня она и ее партнер почти не спали и не ели из-за подготовки к родам.

Сейчас мама и ребенок находятся дома и чувствуют себя прекрасно Фото: SWNS

Роды начались вечером 24 декабря, а уже в 03:07 утра 25 декабря Элси появилась на свет. Энджел призналась, что, несмотря на усталость, рождение дочери сделало этот день незабываемым.

"Это очень странное чувство — после хаоса родов вернуться домой, где все тихо и спокойно", — отметила она.

Имя малышки Элси связано с инициалами бабушки Зака, что делает его еще более значимым для семьи.

Сейчас мама и ребенок находятся дома и чувствуют себя прекрасно. Энджел также планирует устраивать отдельные празднования дня рождения Элси летом, чтобы компенсировать его совпадение с рождественскими праздниками.

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