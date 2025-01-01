Жінка показала простий спосіб, як висушити одяг після прання взимку (відео)

Кмітлива господиня розробила власну сушарку для білизни, яка не потрапляє у поле зору, адже розташовується під стелею.

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Висушування одягу після прання взимку може стати справжньою проблемою, особливо для власників невеликих квартир та будинків, де немає зайвого простору. Одна кмітлива господиня, яку звуть Брітт, знайшла вихід з цієї ситуації, запропонувавши лайфхак, що миттєво став вірусним у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та інших реакцій.

Жінка розробила власну сушарку для білизни, яка не потрапляє у поле зору, адже розташовується під стелею. Спочатку вона виміряла планки, прикрутивши її разом, щоб сформувати стелаж, а потім пофарбувавши всю конструкцію у білий колір, протягнула мотузку і прикріпила гачки до стелі.

Тепер Брітт може опустити сушарку, щоб розвісити одяг, а потім потягнути за мотузку, аби підняти її назад на висоту, звільнивши цінний простір на підлозі.

Жінка розробила власну сушарку для білизни Фото: TikTok

Її відео привернуло увагу багатьох користувачів мережі. У розділі коментарів люди похвалили її ідею за новизну та креативність.

"Гаразд, це дуже функціонально", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Це саме те, що було потрібно, коли ми були маленькими";

"Зачекай, це так круто! Таким чином люди сушили білизну в середині 1800-х років!" — посміявся наступний юзер;

Хтось інший вигукнув: "Це геніально!".

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