Женщина показала простой способ, как высушить одежду после стирки зимой (видео)

Сообразительная хозяйка разработала собственную сушилку для белья, которая не попадает в поле зрения, ведь располагается под потолком.

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Высушивание одежды после стирки зимой может стать настоящей проблемой, особенно для владельцев небольших квартир и домов, где нет лишнего пространства. Одна сообразительная хозяйка, которую зовут Бритт, нашла выход из этой ситуации, предложив лайфхак, который мгновенно стал вирусным в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и других реакций.

Женщина разработала собственную сушилку для белья, которая не попадает в поле зрения, ведь располагается под потолком. Сначала она измерила планки, прикрутив ее вместе, чтобы сформировать стеллаж, а затем покрасив всю конструкцию в белый цвет, протянула веревку и прикрепила крючки к потолку.

Теперь Бритт может опустить сушилку, чтобы развесить одежду, а затем потянуть за веревку, чтобы поднять ее обратно на высоту, освободив ценное пространство на полу.

Женщина разработала собственную сушилку для белья Фото: TikTok

Ее видео привлекло внимание многих пользователей сети. В разделе комментариев люди похвалили ее идею за новизну и креативность.

"Ладно, это очень функционально", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Это именно то, что было нужно, когда мы были маленькими";

"Подожди, это так круто! Таким образом люди сушили белье в середине 1800-х годов!" — посмеялся следующий юзер;

Кто-то другой воскликнул: "Это гениально!".

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