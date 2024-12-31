До числа породистих зарахували ще одного пса: хто потрапив у список (фото)

Останньою породою, яку визнав британський кінологічний клуб у квітні 2024 року, стала польська мисливська собака. Тепер цей перелік знову розширився.

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Різновид собак з 1000-річною історією, які згадуються в одній з п'єс Вільяма Шекспіра, британський кінологічний клуб визнав як породистих. З 1 квітня 2025 року ісландську вівчарку віднесуть в реєстрі до пастушої групи. Про це пише видання The Guardian.

Попри визнання, ісландська вівчарка поки що не зможе брати участь у виставці Crufts, яка проводиться під егідою кінологічного клубу. Ця організація визнає породу тільки у тому разі, якщо вже народилося кілька поколінь, щоб за цей час визначити родовід тварини та передбачити її характеристики: темперамент, стан здоров’я, фізичні навантаження та потреби в догляді.

Коли ісландську вівчарку включать у перелік породистих, цей список розшириться до 224 найменувань. Останньою породою, яку визнали у квітні 2024 року, стала польська мисливська собака.

Ісландська вівчарка Фото: Wikipedia

Венді Лейкер, власниця ісландської вівчарки Стормур, яка входила до групи зацікавлених осіб, які лобіювали офіційне визнання нової породи, розповіла в інтерв'ю The Daily Telegraph: "Як власниця, я описала б цю породу як доброзичливу, активну та розумну".

Ісландська вівчарка

Ісландська вівчарка — це невеликий пастуший пес. Мають доброзичливий характер, активні та легко піддаються дресуванню. Віддані своїм господарям.

Висота: дорослих собак у холці — близько 42-25 см;

Вага: 12-14 кг.

Масті: біла, руда, чорна, золотиста, сіра та різні колірні поєднання;

Тривалість життя: від 12 до 14 років.

Нагадаємо, раніше 31-річна Крістен Хойт зафіксувала кумедний момент, коли песик її подруги Джордж, метис бордер-колі та пітбуля, почав бешкетувати під час важливого Zoom-дзвінка.

Крім того, ми розповідали, що у Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.