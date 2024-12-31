В число породистых зачислили еще одного пса: кто попал в список (фото)

Последней породой, которую признал британский кинологический клуб в апреле 2024 года, стала польская охотничья собака. Теперь этот перечень снова расширился.

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Разновидность собак с 1000-летней историей, упомянутых в одной из пьес Уильяма Шекспира, британский кинологический клуб признал как породистых. С 1 апреля 2025 года исландскую овчарку отнесут в реестре к пастушьей группе. Об этом пишет издание The Guardian.

Несмотря на признание, исландская овчарка пока не сможет участвовать в выставке Crufts, которая проводится под эгидой кинологического клуба. Эта организация признает породу только в том случае, если уже родилось несколько поколений, чтобы за это время определить родословную животного и определить его характеристики: темперамент, состояние здоровья, физические нагрузки и потребности в уходе.

Когда исландскую овчарку включат в перечень породистых, этот список расширится до 224 наименований. Последней породой, которую признали в апреле 2024 года, стала польская охотничья собака.

Исландская овчарка Фото: Wikipedia

Венди Лейкер, владелица исландской овчарки Стормур, которая входила в группу заинтересованных лиц, лоббировавших официальное признание новой породы, рассказала в интервью The Daily Telegraph: "Как владелица, я описала бы эту породу как дружелюбную, активную и умную".

Исландская овчарка

Исландская овчарка — это небольшая пастушья собака. Обладают дружелюбным характером, активны и легко поддаются дрессировке. Преданные своим хозяевам.

Высота: взрослых собак в холке — около 42-25 см;

Вес: 12-14 кг.

Масти: белая, рыжая, черная, золотистая, серая и различные цветовые сочетания;

Продолжительность жизни: от 12 до 14 лет.

Напомним, ранее 31-летняя Кристен Хойт зафиксировала забавный момент, когда песик ее подруги Джордж, метис бордер-колли и питбуля, начал дебоширить во время важного Zoom-звонка.

Кроме того, мы рассказывали, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.