Почався ремонт: чоловік виявив, що хтось живе в будинку, яким він володів 30 років

Шахраї використовували підроблені документи на ім'я власника будинку. Для незаконного продажу нерухомості вони відкрили банківський рахунок на його ім'я та представлялися ним у телефонних розмовах.

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Майк Голл купив будинок у Лутоні 1990 року, проте багато років провів, працюючи в Північному Уельсі. Поки він перебував далеко, сусіди зателефонували йому і повідомили, що в його житлі горить світло. Повернувшись, чоловік виявив, що будинок продано без його дозволу за 131 000 фунтів стерлінгів, а новий власник почав ремонт. Про цю історію згадує Lad Bible.

Під час розслідування, проведеного програмою BBC Radio 4 "Ви й ваші", з'ясувалося, що шахраї використовували підроблені документи, включно з водійськими правами, щоб видати себе за Голла. Для продажу будинку вони відкрили банківський рахунок на його ім'я, а також представлялися ним у телефонних розмовах з юристами.

Через два роки судових баталій, у листопаді 2023 року Голлу вдалося відновити свої права на будинок і внести ім'я до земельного кадастру. Однак, повернувшись через два місяці, він виявив, що будівля знову виявилася зайнятою.

Голл помітив, що заднє вікно розбите, замок на вхідних дверях зламаний, а всередині будинку штори зачинені і працює котел Фото: Wikimedia Commons

Голл помітив, що заднє вікно розбите, замок на вхідних дверях зламаний, а всередині будинку штори зачинені й працює котел. Він припустив, що в будинку оселилися сквотери. За його оцінками, збиток склав близько 60 000 фунтів стерлінгів.

Поліція Бедфордшира порадила йому звернутися до суду для отримання тимчасового ордера на володіння і видалення ймовірних сквотерів.

Видання зазначає, що сквотинг у Великій Британії вважається складним юридичним питанням. Наприклад, на початку 2023 року паб Гордона Рамзі вартістю 13 мільйонів фунтів стерлінгів був зайнятий групою людей, які планували перетворити його на громадське арт-кафе. Сквотери встановили на дверях попереджувальну табличку, заявляючи, що будь-які спроби проникнення без їхнього дозволу вважатимуться злочином.

Формально самовільне заселення в нежитлові приміщення або комерційну нерухомість у Великій Британії не вважається кримінальним злочином, що тільки ускладнює ситуацію для власників таких об'єктів.

Раніше Фокус повідомляв, що пара перетворила старий автобус на затишне житло. Таня та Ар'я розповіли, як всього за шість місяців перетворили транспортний засіб на будинок на колесах, надихнувши мільйони людей своєю історією. У їхньому мобільному житлі є духовка, холодильник, пральна машина і сонячні панелі.

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