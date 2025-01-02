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МирФан

Начался ремонт: мужчина обнаружил, что кто-то живет в доме, которым он владел 30 лет

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Фото: Lad Bible | Мужчина обнаружил, что дом продан без его разрешения за 131 000 фунтов стерлингов

Мошенники использовали поддельные документы на имя владельца дома. Для незаконной продажи недвижимости они открыли банковский счет на его имя и представлялись им в телефонных разговорах.

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Майк Холл купил дом в Лутоне в 1990 году, однако много лет провел, работая в Северном Уэльсе. Пока он находился вдали, соседи позвонили ему и сообщили, что в его жилье горит свет. Вернувшись, мужчина обнаружил, что дом продан без его разрешения за 131 000 фунтов стерлингов, а новый владелец начал ремонт. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

В ходе расследования, проведенного программой BBC Radio 4 "Вы и ваши", выяснилось, что мошенники использовали поддельные документы, включая водительские права, чтобы выдать себя за Холла. Для продажи дома они открыли банковский счет на его имя, а также представлялись им в телефонных разговорах с юристами.

Спустя два года судебных баталий, в ноябре 2023 года Холлу удалось восстановить свои права на дом и внести имя в земельный кадастр. Однако, вернувшись спустя два месяца, он обнаружил, что здание снова оказалось занято.

Незаконная продажа дома, в доме живут чужие люди, ремонт в чужом доме, позвонили соседи, проник в чужой дом, продали чужой дом, владелец дома Fullscreen
Холл заметил, что заднее окно разбито, замок на входной двери сломан, а внутри дома шторы закрыты и работает котел
Фото: Wikimedia Commons

Холл заметил, что заднее окно разбито, замок на входной двери сломан, а внутри дома шторы закрыты и работает котел. Он предположил, что в доме поселились сквоттеры. По его оценкам, ущерб составил около 60 000 фунтов стерлингов.

Полиция Бедфордшира посоветовала ему обратиться в суд для получения временного ордера на владение и удаления предполагаемых сквоттеров.

Издание отмечает, что сквоттинг в Великобритании считается сложным юридическим вопросом. Например, в начале 2023 года паб Гордона Рамзи стоимостью 13 миллионов фунтов стерлингов был занят группой людей, которые планировали превратить его в общественное арт-кафе. Сквоттеры установили на двери предупреждающую табличку, заявляя, что любые попытки проникновения без их разрешения будут считаться преступлением.

Формально самовольное заселение в нежилые помещения или коммерческую недвижимость в Великобритании не считается уголовным преступлением, что только усложняет ситуацию для владельцев таких объектов.

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