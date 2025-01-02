Начался ремонт: мужчина обнаружил, что кто-то живет в доме, которым он владел 30 лет

Мошенники использовали поддельные документы на имя владельца дома. Для незаконной продажи недвижимости они открыли банковский счет на его имя и представлялись им в телефонных разговорах.

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Майк Холл купил дом в Лутоне в 1990 году, однако много лет провел, работая в Северном Уэльсе. Пока он находился вдали, соседи позвонили ему и сообщили, что в его жилье горит свет. Вернувшись, мужчина обнаружил, что дом продан без его разрешения за 131 000 фунтов стерлингов, а новый владелец начал ремонт. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

В ходе расследования, проведенного программой BBC Radio 4 "Вы и ваши", выяснилось, что мошенники использовали поддельные документы, включая водительские права, чтобы выдать себя за Холла. Для продажи дома они открыли банковский счет на его имя, а также представлялись им в телефонных разговорах с юристами.

Спустя два года судебных баталий, в ноябре 2023 года Холлу удалось восстановить свои права на дом и внести имя в земельный кадастр. Однако, вернувшись спустя два месяца, он обнаружил, что здание снова оказалось занято.

Холл заметил, что заднее окно разбито, замок на входной двери сломан, а внутри дома шторы закрыты и работает котел Фото: Wikimedia Commons

Холл заметил, что заднее окно разбито, замок на входной двери сломан, а внутри дома шторы закрыты и работает котел. Он предположил, что в доме поселились сквоттеры. По его оценкам, ущерб составил около 60 000 фунтов стерлингов.

Полиция Бедфордшира посоветовала ему обратиться в суд для получения временного ордера на владение и удаления предполагаемых сквоттеров.

Издание отмечает, что сквоттинг в Великобритании считается сложным юридическим вопросом. Например, в начале 2023 года паб Гордона Рамзи стоимостью 13 миллионов фунтов стерлингов был занят группой людей, которые планировали превратить его в общественное арт-кафе. Сквоттеры установили на двери предупреждающую табличку, заявляя, что любые попытки проникновения без их разрешения будут считаться преступлением.

Формально самовольное заселение в нежилые помещения или коммерческую недвижимость в Великобритании не считается уголовным преступлением, что только усложняет ситуацию для владельцев таких объектов.

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