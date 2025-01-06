"Чекала допомоги": чоловік знайшов на узбіччі шосе мавпу в рожевій спідниці (фото)

8-кілограмовий примат втік з будинку, де жив, відкривши вхідні двері й вискочивши на свіже повітря у минулу п'ятницю, 3 січня.

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На узбіччі шосе в Міссурі (США) знайшли та врятували дивну мавпу в рожевій спідниці. Налякана тварина підбігла до помічника шерифа округу Джефферсон й смикала його за штанину в пошуках допомоги. Про це пише видання New York Post.

Офіс шерифа повідомив, що 8-кілограмовий примат втік з будинку, де жив, відкривши вхідні двері й вискочивши на свіже повітря у минулу п'ятницю, 3 січня. Згодом правоохоронці почали отримувати скарги на мавпу від місцевих мешканців.

8-кілограмовий примат втік з будинку, де жив, відкривши вхідні двері Фото: Jefferson County Sheriff's Office

"Після ретельних переговорів і деяких умовлянь, ми змогли підібратися до неї досить близько, щоб взяти ситуацію під контроль. Мавпа підійшла і смикнула нашого співробітника за штанину, але він не знав, що робити. Найцікавіше це те, що перелякана тварина й сама була не проти, аби її знайшли та повернули додому", — пише департамент поліції у жартівливому дописі на Facebook.

Повідомляється, що мавп не можна тримати як домашніх тварин в штаті Міссурі відповідно до закону штату про дику природу і лісове господарство, адже вони вважаються небезпечними дикими тваринами.

Утім, за наявності дозволу приматів можна імпортувати, перевозити та продавати в комерційних цілях, зокрема на виставках, або для проведення наукових досліджень.

Шериф врятував мавпу на узбіччі шосе Фото: Jefferson County Sheriff's Office

Правоохоронці зазначили, що невдовзі з ними зв’язалась жінка, якій належала мавпочка, й забрала тварини додому. Чи понесе американка відповідальність за порушення закону, наразі невідомо.

"Це був нетиповий день для поліціянтів, які патрулюють округ Джефферсон. Однак вони мають впоратися з будь-якими викликами", — сказав помічник шерифа в інтерв'ю журналістам.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як мавпа-капуцин на прізвисько Рут знайшла телефон і зателефонувала за номером "911". Прибувши до зоопарку Zoo to You до Ель-Пасо-де-Роблеса, правоохоронці з'ясували, що ніхто з працівників за допомогою не звертався.

Крім того, ми розповідали, що агресивний примат заходив до магазинів та розпивав спиртні напої разом із місцевими жителями, але після занадто великої кількості випитого алкоголю ставав злісним і кусав дітей.