"Ждала помощи": мужчина нашел на обочине шоссе обезьяну в розовой юбке (фото)

8-килограммовый примат сбежал из дома, где жил, открыв входную дверь и выскочив на свежий воздух в минувшую пятницу, 3 января.

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На обочине шоссе в Миссури (США) нашли и спасли странную обезьяну в розовой юбке. Напуганное животное подбежало к помощнику шерифа округа Джефферсон и дергало его за штанину, моля о помощи. Об этом пишет издание New York Post.

Офис шерифа сообщил, что 8-килограммовый примат сбежал из дома, где жил, открыв входную дверь и выскочив на свежий воздух в минувшую пятницу, 3 января. Позже правоохранители начали получать жалобы на обезьяну от местных жителей.

8-килограммовый примат сбежал из дома, где жил, открыв входную дверь Фото: Jefferson County Sheriff's Office

"После тщательных переговоров, мы смогли подобраться к ней достаточно близко, чтобы взять ситуацию под контроль. Обезьяна подошла и дернула нашего сотрудника за штанину, но он не знал, что делать. Самое интересное это то, что испуганное животное и само было не против, чтобы его нашли и вернули домой", — пишет департамент полиции в шутливом посте на Facebook.

Сообщается, что обезьян нельзя держать в качестве домашних животных в штате Миссури в соответствии с законом штата о дикой природе и лесном хозяйстве, ведь они считаются опасными дикими животными.

Впрочем, при наличии разрешения приматов можно импортировать, перевозить и продавать в коммерческих целях, в частности на выставках, или для проведения научных исследований.

Шериф спас обезьяну на обочине шоссе Фото: Jefferson County Sheriff's Office

Правоохранители отметили, что вскоре с ними связалась женщина, которой принадлежала обезьянка, и забрала животные домой. Понесет ли американка ответственность за нарушение закона, пока неизвестно.

"Это был нетипичный день для полицейских, которые патрулируют округ Джефферсон. Однако они должны справиться с любыми вызовами", — сказал помощник шерифа в интервью журналистам.

Напомним, ранее Фокус писал, как обезьяна-капуцин по кличке Рут нашла телефон и позвонила по номеру "911". Прибыв в зоопарк Zoo to You в Эль-Пасо-де-Роблес, правоохранители выяснили, что никто из работников за помощью не обращался.

Кроме того, мы рассказывали, что агрессивный примат заходил в магазины и распивал спиртные напитки вместе с местными жителями, но после слишком большого количества выпитого алкоголя становился злобным и кусал детей.