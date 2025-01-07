Випередив час: інженер зробив передбачення майбутнього, які збулися через 100 років (фото)

1925 року британський винахідник Арчибальд Лоу представив світові свої передбачення на 100 років уперед. Сьогодні його фантазії про телебачення, мобільні телефони та відновлювану енергію стали реальністю.

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1925 року англійський винахідник, інженер і фізик Арчибальд Монтгомері Лоу представив світові свої прогнози щодо життя у 2025 році. Його книга "Майбутнє" викликала бурю обговорень у пресі, а багато ідей, що прозвучали неймовірно фантастично, через століття стали реальністю. Про це пише Findmypast.

Одним із ключових передбачень стала поява телевізорів і домашніх колонок. Лоу вважав, що ці пристрої замінять газети, надаючи людям інформацію та розваги в аудіо- та відеоформатах. Це передбачення ґрунтується на його власних дослідженнях — ще 1914 року він представив прообраз телебачення під назвою "TeleVista".

Не менш дивовижними були його ідеї про "рухомі тротуари" — прототипи сучасних ескалаторів і травелаторів. Лоу припускав, що цей винахід позбавить людей зайвої фізичної напруги, зробивши пересування в містах зручнішим.

Книга "Майбутнє" викликала бурю обговорень у пресі Фото: Findmypast

Він також передбачив появу мобільних телефонів, називаючи їх "автоматичними телефонами". Винахідник зазначив, що пристрої забезпечать зручність і точність набору номера, що вирішило б проблеми механічних телефонів початку XX століття.

Зелена енергія та автоматизація

Арчибальд Лоу був одним із перших, хто заговорив про використання поновлюваних джерел енергії. У своїй книзі він стверджував, що енергія вітру і припливів стане важливим ресурсом для отримання електрики, передбачивши розвиток "зеленої" енергетики.

Крім того, Лоу прогнозував автоматизацію праці. Машини, на його думку, мають виконувати важку і неприємну роботу, звільняючи людей для більш творчих занять. Однак він попереджав, що це може негативно позначитися на фізичному і моральному здоров'ї суспільства.

Незвичайні та сміливі ідеї

Лоу передбачав, що в майбутньому людей будитимуть бездротові будильники, що налаштовуються на зручний час. Він навіть жартував, що це буде "ймовірно, 09:30". До появи таких технологій жителів будили на роботу "стукачі" — люди, які стукали палицями по вікнах.

Англійський винахідник Арчибальд Монтгомері Лоу Фото: Daily Mirror

Серед його дивовижних прогнозів була "радіосвітла терапія" — використання світла та радіо для ранкових процедур. Це нагадує сучасні методи фототерапії та світлових будильників, які використовують для поліпшення здоров'я.

Ще одне незвичайне бачення стосувалося кіно. Лоу пропонував використовувати спеціальні окуляри для перегляду кількох фільмів одночасно на одному екрані, що передбачає технології 3D і віртуальної реальності.

Особистість і спадщина

Видання зазначає, що Арчибальд Лоу, який народився 1888 року, зробив безліч винаходів. Він створив перший електричний дрон, брав участь у розробці радіокерованих ракет і торпед, а також написав понад 40 книг. Його прозвали "батьком систем радіонаведення", хоча в науковому співтоваристві він часто стикався з недовірою.

Його особисте життя було настільки ж яскравим, як і наукова діяльність. У 1936 році його дружина Емі подала на розлучення через зради, але пізніше пара примирилася. Вона трагічно загинула 1953 року в ДТП, а Лоу помер через три роки.

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