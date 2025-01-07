Опередил время: инженер сделал предсказания будущего, которые сбылись спустя 100 лет (фото)

В 1925 году британский изобретатель Арчибальд Лоу представил миру свои предсказания на 100 лет вперед. Сегодня его фантазии о телевидении, мобильных телефонах и возобновляемой энергии стали реальностью.

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В 1925 году английский изобретатель, инженер и физик Арчибальд Монтгомери Лоу представил миру свои прогнозы о жизни в 2025 году. Его книга "Будущее" вызвала бурю обсуждений в прессе, а многие идеи, прозвучавшие невероятно фантастично, спустя столетие стали реальностью. Об этом пишет Findmypast.

Одним из ключевых предсказаний стало появление телевизоров и домашних колонок. Лоу считал, что эти устройства заменят газеты, предоставляя людям информацию и развлечения в аудио- и видеоформатах. Это предсказание основано на его собственных исследованиях — еще в 1914 году он представил прообраз телевидения под названием "TeleVista".

Не менее впечатляющими были его идеи о "подвижных тротуарах" — прототипах современных эскалаторов и травелаторов. Лоу предполагал, что это изобретение избавит людей от излишнего физического напряжения, сделав передвижение в городах более удобным.

Книга "Будущее" вызвала бурю обсуждений в прессе Фото: Findmypast

Он также предсказал появление мобильных телефонов, называя их "автоматическими телефонами". Изобретатель отметил, что устройства обеспечат удобство и точность набора номера, что решило бы проблемы механических телефонов начала XX века.

Зеленая энергия и автоматизация

Арчибальд Лоу был одним из первых, кто заговорил об использовании возобновляемых источников энергии. В своей книге он утверждал, что энергия ветра и приливов станет важным ресурсом для получения электричества, предвосхитив развитие "зеленой" энергетики.

Кроме того, Лоу прогнозировал автоматизацию труда. Машины, по его мнению, должны выполнять тяжелую и неприятную работу, освобождая людей для более творческих занятий. Однако он предупреждал, что это может отрицательно сказаться на физическом и моральном здоровье общества.

Необычные и смелые идеи

Лоу предсказывал, что в будущем людей будут будить беспроводные будильники, настраиваемые на удобное время. Он даже шутил, что это будет "вероятно, 09:30". До появления таких технологий жителей будили на работу "стукачи" — люди, стучавшие палками по окнам.

Английский изобретатель Арчибальд Монтгомери Лоу Фото: Daily Mirror

Среди его удивительных прогнозов была "радиосветлая терапия" — использование света и радио для утренних процедур. Это напоминает современные методы фототерапии и световых будильников, которые используют для улучшения здоровья.

Еще одно необычное видение касалось кино. Лоу предлагал использовать специальные очки для просмотра нескольких фильмов одновременно на одном экране, что предвосхищает технологии 3D и виртуальной реальности.

Личность и наследие

Издание отмечает, что Арчибальд Лоу, родившийся в 1888 году, сделал множество изобретений. Он создал первый электрический дрон, участвовал в разработке радиоуправляемых ракет и торпед, а также написал более 40 книг. Его прозвали "отцом систем радионаведения", хотя в научном сообществе он часто сталкивался с недоверием.

Его личная жизнь была столь же яркой, как и научная деятельность. В 1936 году его жена Эми подала на развод из-за измен, но позже пара примирилась. Она трагически погибла в 1953 году в ДТП, а Лоу скончался три года спустя.

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