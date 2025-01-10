Загадка Лох-Неського чудовиська: новий об'єкт помічений у водах відомого озера (фото)

На кадрах видно довгий темний об'єкт, наполовину прихований під водою. Як повідомляють очевидці, він спочатку рухався вздовж берега, потім звернув і незабаром зник у глибинах озера.

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Загадка Лох-Неського чудовиська знову привернула увагу громадськості. У водах знаменитого шотландського озера було помічено незвичайний об'єкт завдовжки близько 20 футів (6 метрів). Він був зафіксований на камеру, встановлену на березі. Про це пише The Mirror.

На кадрах видно довге темне тіло, частково занурене у воду, що рухається в бік острова Черрі. За словами очевидців, об'єкт, зафіксований за допомогою веб-камери Shoreland Lodges, рухався вздовж берега, потім змінив курс і зник у глибинах озера.

Новина викликала захват серед шанувальників легендарного чудовиська.

"Ці зображення безумовно заслуговують на увагу. Не можу дочекатися подальших досліджень", — написав у Facebook Майкл Альберті, давній дослідник феномена.

Інший спостерігач, Кол Вікок, підкреслив, що об'єкт "має приголомшливий вигляд, якщо це не підробка".

"Об'єкт був близько до берега і виглядає досить великим — можливо, близько двадцяти футів. Чи є спосіб точно виміряти його?" — запитав Білл Томпсон.

На кадрах видно довге темне тіло, частково занурене у воду, що рухається в бік острова Черрі Фото: Jam Press

Однак не обійшлося без скептицизму. Місцева мешканка Еллі Рассел висунула більш прозаїчне пояснення.

"Недавні шторми могли принести в Лох безліч великих шматків дерева. Один із них, можливо, і став причиною ажіотажу", — написапа вона.

Проте інтерес до Лоха залишається високим. Дослідник Алан МакКенна нагадав про незвичайні звуки, зафіксовані гідрофоном у серпні минулого року. На глибині 30 метрів пристрій вловив регулярний сигнал, що пульсує, який Алан описав як "серцебиття".

"Ми вперше почули цей звук так чітко. Я не стверджую, що це серце, але це дуже дивно", — наголосив дослідник.

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