Загадка Лох-Несского чудовища: новый объект замечен в водах известного озера (фото)

На кадрах видно длинный темный объект, наполовину скрытый под водой. Как сообщают очевидцы, он сначала двигался вдоль берега, затем свернул и вскоре скрылся в глубинах озера.

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Загадка Лох-Несского чудовища вновь привлекла внимание общественности. В водах знаменитого шотландского озера был замечен необычный объект длиной около 20 футов (6 метров). Он был зафиксирован на камеру, установленную на берегу. Об этом пишет The Mirror.

На кадрах видно длинное темное тело, частично погруженное в воду и движущееся в сторону острова Черри. По словам очевидцев, объект, запечатленный с помощью веб-камеры Shoreland Lodges, двигался вдоль берега, затем изменил курс и исчез в глубинах озера.

Новость вызвала восторг среди поклонников легендарного чудовища.

"Эти изображения определенно заслуживают внимания. Не могу дождаться дальнейших исследований", — написал в Facebook Майкл Альберти, давний исследователь феномена.

Другой наблюдатель, Кол Викок, подчеркнул, что объект "выглядит потрясающе, если это не подделка".

"Объект был близко к берегу и выглядит довольно большим — возможно, около двадцати футов. Есть ли способ точно измерить его?" — спросил Билл Томпсон.

На кадрах видно длинное темное тело, частично погруженное в воду и движущееся в сторону острова Черри Фото: Jam Press

Однако не обошлось без скептицизма. Местная жительница Элли Рассел выдвинула более прозаичное объяснение.

"Недавние штормы могли принести в Лох множество крупных кусков дерева. Один из них, возможно, и стал причиной ажиотажа", — написапа она.

Тем не менее, интерес к Лоху остается высоким. Исследователь Алан МакКенна напомнил о необычных звуках, зафиксированных гидрофоном в августе прошлого года. На глубине 30 метров устройство уловило регулярный пульсирующий сигнал, который Алан описал как "сердцебиение".

"Мы впервые услышали этот звук так отчетливо. Я не утверждаю, что это сердце, но это очень странно", — подчеркнул исследователь.

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