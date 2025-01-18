Пасажирка не поступилась місцем вагітній жінці, а потім почула, що вона говорить (відео)

Жителька Амстердама почувалася жахливо через цю ситуацію. Якби вона знала, що пасажирка вагітна, то миттєво встала б, бо завжди поступається місцем тому, хто цього більше потребує.

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Сімран Сейпал, яка зараз живе в Амстердамі (Нідерланди), не поступилася місцем вагітній пасажирці й відчувала себе жахливо, аж поки та не почала скаржитися іноземною, але зрозумілою для неї, мовою. Про цю історію жінка розповіла у TikTok.

Того дня Сейпал закінчила виснажливу 12-годинну зміну в готелі й сіла на останню електричку, щоб доїхати додому. Вона була дуже щаслива, бо знайшла вільне місце у переповненому вагоні, але згодом у транспорт зайшла парочка. Чоловік зайняв вільне місце поруч із Сімран, а його дружина залишилася стояти поруч.

Абсурдна ситуація

"Та пасажирка почала вистукувати нігтями, видаючи дратівливі звуки. Я подумала, що вона просто роздратована, тож не звертала уваги й просто прокручувала телефон. Через кілька зупинок місце поруч з її чоловіком звільнилося. Коли жінка проходила повз, я помітила, що вона вагітна, напевно, на 8-9 місяці", — розповідає авторка ролика.

Сейпал почувалася через це жахливо: якби вона знала, що пасажирка вагітна, то миттєво встала б, бо завжди поступається місцем тому, хто цього більше потребує. Втім, почуття жалості зникло, коли вона почула розмову парочки, яка між собою спілкувалась гінді — мовою, яку Сейпал, чия сім'я походить з Індії, добре знає.

Сімран Сейпал потрапила в неприємну ситуацію в електричці Фото: TikTok

Пасажирка поскаржилася на те, яким жахливим є молоде покоління, яке не виявляє співчуття до таких жінок, як вона.

"Я могла б відповісти, але відчувала себе досить погано через те, що не встала, оскільки вона була вагітною, тож вирішила змовчати", — розповіла Сейпал в інтерв'ю журналу Newsweek.

Реакція глядачів

Ця розповідь з моменту публікації зібрала понад 130 тисяч переглядів в TikTok. Користувачі мережі почали активно ділитися своїми думками у розділі коментарів.

"Гірко від того, що її власний чоловік не поступився місцем";

"Я так збентежений, а чому її чоловік сидів?";

"Це просто наглість";

"Дивна ситуація, якщо чесно";

"Не розумію, чому ми всі щось комусь винні?".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жінка в поїзді відмовилася поступатися місцем пенсіонерці, адже в неї теж є свої права. Пасажирка сказала, що їй було неприємно потрапити в таку ситуацію, але вона щиро не розуміє, чому має відчувати дискомфорт через чиюсь недалекоглядність.

Крім того, турист розповів, як відмовився піти на поступки парі пенсіонерів під час нещодавнього польоту, навіть після того, як дізнався, що один з них має інвалідність.