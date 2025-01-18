Пассажирка не уступила место беременной женщине, а потом услышала, что она говорит (видео)

Жительница Амстердама чувствовала себя ужасно из-за этой ситуации. Если бы она знала, что пассажирка беременна, то быстро встала бы, потому что всегда уступает место тому, кто в этом больше нуждается.

Related video

Симран Сейпал, которая сейчас живет в Амстердаме (Нидерланды), не уступила место беременной пассажирке и чувствовала себя ужасно, пока та не начала жаловаться на иностранном, но понятном для нее, языке. Об этой истории женщина рассказала в TikTok.

В тот день Сейпал закончила изнурительную 12-часовую смену в отеле и села на последнюю электричку, чтобы доехать домой. Она была очень счастлива, потому что нашла свободное место в переполненном вагоне, но чуть позже в транспорт зашла парочка. Мужчина занял свободное место рядом с Симран, а его жена осталась стоять рядом.

Абсурдная ситуация

"Та пассажирка начала выстукивать ногтями, издавая раздражающие звуки. Я подумала, что она просто раздражена, поэтому не обращала внимания и просто прокручивала телефон. Через несколько остановок место рядом с ее мужем освободилось. Когда женщина проходила мимо, я заметила, что она беременна, наверное, на 8-9 месяце", — рассказывает автор ролика.

Сейпал чувствовала себя из-за этого ужасно: если бы она знала, что пассажирка беременна, то быстро встала бы, потому что всегда уступает место тому, кто в этом больше нуждается. Впрочем, чувство жалости исчезло, когда она услышала разговор парочки, которая между собой общалась на хинди — языке, который Сейпал, чья семья происходит из Индии, хорошо знает.

Симран Сейпал попала в неприятную ситуацию в электричке Фото: TikTok

Пассажирка пожаловалась на то, каким ужасным является молодое поколение, не проявляющее сочувствия к таким женщинам, как она.

"Я могла бы ответить, но чувствовала себя довольно плохо из-за того, что не встала, поскольку она была беременной, поэтому решила промолчать", — рассказала Сейпал в интервью журналу Newsweek.

Реакция зрителей

Этот рассказ с момента публикации собрал более 130 тысяч просмотров в TikTok. Пользователи сети начали активно делиться своими мыслями в разделе комментариев.

"Горько от того, что ее собственный муж не уступил место";

"Я так смущен, а почему ее муж сидел?";

"Это просто наглость";

"Странная ситуация, если честно";

"Не понимаю, почему мы все что-то кому-то должны?".

Напомним, ранее сообщалось, что женщина в поезде отказалась уступать место пенсионерке, ведь у нее тоже есть свои права. Пассажирка сказала, что ей было неприятно попасть в такую ситуацию, но она искренне не понимает, почему должна испытывать дискомфорт из-за чьей-то недальновидности.

Кроме того, турист рассказал, как отказался пойти на уступки паре пенсионеров во время недавнего полета, даже после того, как узнал, что один из них имеет инвалидность.