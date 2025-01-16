У клоунському гримі та шапці з головою лева: поліція затримала відомого злодія (фото)

Своїм гримом зловмисник намагався збити поліцію з пантелику, однак саме "маскування" його й підвело. Злодія впізнали та затримали.

Related video

В Ібазі, Колумбія, після пограбування перехожого поліція затримала відомого злочинця на прізвисько "Воссон". Про це повідомляє видання elColombiano.

Після того як жертва повідомила владі про крадіжку свого мобільного телефону, грабіжника затримали в автобусі біля головного міського автовокзалу. Під час обшуку в затриманого виявили мобільний телефон і навушники, що належать, імовірно, жертві крадіжки.

Зазначається, що підозрюваний загримував обличчя, щоб приховати свою особистість і завадити впізнанню, однак саме такий впізнаваний "макіяж" і дав змогу затримати ймовірного злочинця.

Поліція опублікувала фото моменту арешту, на якому "Воссон" стоїть у клоунському гримі, маскарадному капелюсі, який зображає лева, на кепці-бейсболці та дитячій сумочці з героями мультфільму "Крижане серце".

Ще на одному фото зловмисник стоїть серед правоохоронців, уже без шапки, що зображає левову голову, але ще в гримі.

Нагадаємо, у грудні колумбійська поліція заарештувала 23-річну Карен Джульєт Охеду Родрігес, відому під псевдонімом "Лялька". Одразу після закінчення школи вона стала найманкою і очолювала групу кілерів, які тероризували регіон.

Також Фокус писав, що одного з найвідоміших наркобаронів Колумбії і ключового функціонера Медельїнського картелю Фабіо Очоа депортували додому зі Сполучених Штатів, де він відбув 25 років тюремного терміну.