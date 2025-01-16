В клоунском гриме и шапке с головой льва: полиция задержала известного вора (фото)

Своим гримом злоумышленник пытался сбить полицию с толку, однако именно "маскировка" его и подвела. Вора опознали и задержали.

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В Ибаге, Колумбия, после ограбления прохожего полиция задержала известного преступника под кличкой "Уоссон". Об этом сообщает издание elColombiano.

После того как жертва сообщила властям о краже своего мобильного телефона, грабителя задержали в автобусе возле главного городского автовокзала. При обыске у задержанного обнаружились мобильный телефон и наушники, принадлежащие, предположительно, жертве кражи.

Отмечается, что подозреваемый разукрасил лицо, чтобы скрыть свою личность и помешать опознанию, однако именно такой узнаваемый "макияж" и позволил задержать предполагаемого преступника.

Полиция опубликовала фото момента ареста, на котором "Уоссон" стоит в клоунском гриме, маскарадной шляпе, изображающей льва, поверх кепки-бейсболки и детской сумочкой с героями мультфильма "Холодное сердце".

Еще на одном фото злоумышленник стоит среди правоохранителей, уже без шапки, изображающей львиную голову, но еще в гриме.

Напомним, в декабре колумбийская полиция арестовала 23-летнюю Карен Джульет Охеду Родригес, известная под псевдонимом "Кукла". Сразу после окончания школы она стала наемницей и возглавляла группу киллеров, которые терроризировали регион.

Также Фокус писал, что один из самых известных наркобаронов Колумбии и ключевой функционер Медельинского картеля Фабио Очоа был депортирован домой из Соединенных Штатов, где отбыл 25 лет тюремного срока.