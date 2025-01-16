Сотні школярів "роблять касу" закусочній за дозвіл подивитися мультики по телевізору

Учні початкової школи порадили власникам нової закусочної як вести бізнес. У підсумку у дітей з'явилося місце, де дешево перекусити під мультфільми, а справи підприємців різко пішли в гору.

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У закусочній Feijuan Snack у повіті Суйсі провінції Гуандун на півдні Китаю завжди багато клієнтів, одягнених у шкільну форму. Учні початкової школи йдуть туди після школи, щоб перекусити і подивитися мультики, пише South China Morning Post.

Спочатку в цьому приміщенні, розташованому поруч із початковою школою, працював збитковий магазин дитячого взуття. Власники торгової точки дозволяли дітям сидіти на довгих лавках і безкоштовно дивитися мультфільми по телевізору, чекаючи, поки їх заберуть батьки.

Восени подружжя, яке володіє магазином, вирішило закрити його через фінансові труднощі, і відкрити там закусочну. Школярі приходили допомогти з ремонтом, і з'ясовували, які ціни встановили конкуруючі магазини. Також діти дали "рестораторам-початківцям" багато хороших практичних порад. Наприклад, один хлопчик порекомендував продавати невеликі порції за мінімум грошей, тому що вони хочуть після школи просто перекусити, не перебиваючи апетит перед вечерею.

Власники дослухалися до поради дитини і почали продавати гостру локшину за один юань, тобто менше ніж за 6 гривень, картоплю фрі — за два юані, а куряче філе — за три юані. У результаті доходи Feijuan Snack різко зросли.

Власники закусочної зауважили, що чудово ладнають із дітьми і ставляться до них як до друзів.

Нагадаємо, ще у вересні в будинку, де мешкає 78-річний пенсіонер Джозефа Лафферті, зламалася антена і всі квартири залишилися без телебачення. Через це самотній ліверпулець був змушений почати ходити в паб.

Фокус писав, що користувач Reddit, зареєстрований у мережі під ніком Plastic Voice, розповів, що його дружина настільки безпорадна на кухні, що він задумався про розлучення. У якийсь момент чоловікові навіть стало цікаво, чи не спеціально вона саботує приготування їжі, щоб перекласти цей обов'язок на нього.