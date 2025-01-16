Сотни школьников "делают кассу" закусочной за разрешение посмотреть мультики по телевизору

Ученики начальной школы посоветовали владельцам новой закусочной как вести бизнес. В итоге у детей появилось место, где дешево перекусить под мультфильмы, а дела предпринимателей резко пошли в гору.

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В закусочной Feijuan Snack в уезде Суйси провинции Гуандун на юге Китая всегда много клиентов, одетых в школьную форму. Ученики начальной школы идут туда после школы, чтобы перекусить и посмотреть мультики, пишет South China Morning Post.

Изначально в данном помещении, расположенном рядом с начальной школой, работал убыточный магазин детской обуви. Владельцы торговой точки разрешали детям сидеть на длинных скамейках и бесплатно смотреть мультфильмы по телевизору, дожидаясь, пока их заберут родители.

Осенью супруги, владеющие магазином, решили закрыть его из-за финансовых трудностей, и открыть там закусочную. Школьники приходили помочь с ремонтом, и выясняли, какие цены установили конкурирующие магазины. Также дети дали начинающим "рестораторам" много хороших практичных советов. Например, один мальчик порекомендовал продавать небольшие порции за минимум денег, потому что они хотят после школы просто перекусить, не перебивая аппетит перед ужином.

Владельцы последовали совету ребенка и начали продавать острую лапшу за один юань, то есть менее 6 гривен, картофель фри по два юаня, а куриное филе — за три юаня. В результате доходы Feijuan Snack резко возросли.

Владельцы закусочной заметили, что прекрасно ладят с детьми и относятся к ним как к друзьям.

Напомним, еще в сентябре в доме, где живет 78-летний пенсионер Джозефа Лафферти сломалась антенна и все квартиры остались без телевидения. Из-за этого одинокий ливерпулец был вынужден начать ходить в паб.

Фокус писал, что пользователь Reddit, зарегистрированный в сети под ником Plastic Voice, рассказал, что его жена настолько беспомощна на кухне, что он задумался о разводе. В какой-то момент мужчине даже стало интересно, не специально ли она саботирует приготовление пищи, чтобы переложить эту обязанность на него.