За весь 2024 рік жінка витратила в магазинах менше 100 доларів: як їй це вдалося

Менеджер ресторану вже чотири роки нічого не купувала з продуктів. На зекономлені гроші вона подорожує світом.

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30-річна Софі Джуель-Андерсон почала нишпорити у сміттєвих баках із жовтня 2020 року, коли жила в австралійському Сіднеї, і відтоді вона взагалі перестала ходити в продуктові магазини. Про це пише The Sun.

"Я не ходила в продуктовий магазин уже чотири роки", — розповіла Софі, яка працює менеджером ресторану.

Коли жінка жила в Сіднеї, вона вирішила зазирнути в сміттєвий контейнер, який виявився сповненим чудової, ще придатної до вживання їжі, і тоді вона зрозуміла, що їй більше не потрібно ходити по магазинах.

Повернувшись 2022 року в Данію, Софі продовжила копирсатися в смітті і навіть залучила до цього заняття всю свою сім'ю — батьків, братів і сестер, кузенів, бабусь і дідусів.

Зараз вона купує в супермаркетах тільки засоби гігієни, і за весь 2024 рік вона витратила приблизно 98 доларів США. На зекономлені сотні й тисячі вона подорожує світом, і за останні чотири роки побувала в Кенії, Аргентині, Італії, Іспанії та Дубаї. Причому, у своїх подорожах вона їжу теж не купує.

Серед її знахідок були буханки хліба, булочки, коржі та здобні булочки. Вона також регулярно знаходить апельсини, помідори, груші, зелену цибулю, капусту, салат, перець, шпинат, банани, броколі, моркву, виноград, дині та картоплю.

Крім фруктів і овочів, в її улов входить м'ясо в різних формах: котлети з м'ясного фаршу, веганські котлети, бекон, курячі сосиски, чилі кон карне.

Також їй також вдавалося роздобути джем, печиво, тістечка, сир моцарела, вівсяне молоко, вафлі та шоколад. Якось раз вона навіть натрапила на сміттєвий контейнер, повний букетів квітів.

Софі розповіла, що її риття в сміттєвих баках з пошуку прожитку перетворилося на "повсякденний активізм". Своїм прикладом вона підвищує обізнаність про проблему харчових відходів і змінює ставлення до подібних продуктів.

Нагадаємо, відвідувач однієї з кав'ярень в Австралії впав у ступор, коли отримав рахунок на 50 доларів за два бутерброди та каву.

Також Фокус писав, що мешканка Флориди два роки знаходить різдвяні подарунки в смітті. Таким чином вона заощадила вже близько 20 тисяч доларів.