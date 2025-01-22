За весь 2024 год женщина потратила в магазинах менее 100 долларов: как ей это удалось

Менеджер ресторана уже четыре года ничего не покупала из продуктов. На сэкономленные деньги она путешествует по миру.

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30-летняя Софи Джуэль-Андерсон начала рыться в мусорных баках с октября 2020 года, когда жила в австралийском Сиднее, и с тех пор она вообще перестала ходить в продуктовые магазины. Об этом пишет The Sun.

"Я не ходила в продуктовый магазин уже четыре года", — рассказала Софи, работающая менеджером ресторана.

Когда женщина жила Сиднее, она решила заглянуть в мусорный контейнер, который оказался полон прекрасной, еще годной к употреблению еды, и тогда она поняла, что ей больше не нужно ходить по магазинам.

Вернувшись в 2022 году в Данию, Софи продолжила копаться в мусоре и даже привлекла к этому занятию всю свою семью — родителей, братьев и сестер, кузенов, бабушек и дедушек.

Сейчас она покупает в супермаркетах только средства гигиены, и за весь 2024 год она потратила примерно 98 долларов США. На сэкономленные сотни и тысячи она путешествует по миру, и за последние четыре года побывала в Кении, Аргентине, Италии, Испании и Дубае. Причем, в своих путешествиях она еду тоже не покупает.

Среди ее находок были буханки хлеба, булочки, лепешки и сдобные булочки. Она также регулярно находит апельсины, помидоры, груши, зеленый лук, капусту, салат, перец, шпинат, бананы, брокколи, морковь, виноград, дыни и картофель.

Помимо фруктов и овощей, в ее улов входит мясо в различных формах: котлеты из мясного фарша, веганские котлеты, бекон, куриные сосиски, чили кон карне.

Также ей также удавалось раздобыть джем, печенье, пирожные, сыр моцарелла, овсяное молоко, вафли и шоколад. Как то раз она даже наткнулась на мусорный контейнер, полный букетов цветов.

Софи рассказала, что ее рытье в мусорных баках из поиска пропитания превратилось в "повседневный активизм". Своим примером она повышает осведомленность о проблеме пищевых отходов и меняет отношение к подобным продуктам.

Напомним, посетитель одной из кофеен в Австралии впал в ступор, когда получил счет на 50 долларов за два бутерброда и кофе.

Также Фокус писал, что жительница Флориды два года находит рождественские подарки в мусоре. Таким образом она сэкономила уже около 20 тысяч долларов.