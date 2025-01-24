Не триматимуть в напрузі навіть найскандальніших сусідів: топ порід собак для невеликих квартир

Ці собаки невеликі за розміром та мають невелику потребу у фізичному навантаженні. Більшість часу вони із задоволенням проводитимуть на дивані або на власному килимку.

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Перед тим, як заводити собаку, слід якомога більше дізнатись про породу. Річ в тім, що великим собакам потрібен простір і територія. Як зазначив доктор ветеринарної медицини з ветеринарної клініки Riordan Pet Hospital у Де-Мойні (штат Айова, США) Денніс Ріордат, великі собаки можуть жити у квартирі, однак вони вимагатимуть від власника "більше компромісів". В цьому випадку доведеться більше часу витрачати на прогулянки, навчання та фізичні вправи. Однак є деякі породи, які комфортно почуватимуться в невеликих приміщеннях.

Топ порід собак, яким зручно жити в невеликих приміщеннях

Одна з найпривітніших собак — це бішон фризе. Вони дуже люблять людей та є однією з найкращих собак для невеликої квартири. Ці пухнастики люблять проводити час на дивані та не триматимуть в напрузі сусідів знизу.

Бішон фрізе

Грейнхаунди невибагливі у догляді. Саме тому ці собаки відмінно підходять для зайнятих людей, які проводять свій час за цікавими справами.

Грейнхаунд

Кавалер кінг чарльз спанієль — ідеальна домашня тварина. Вони тихі, невибагливі, неймовірно розумні та віддані. Крім цього, ці пухнастики настільки маленькі, що легко помістяться в найменшій квартирі.

Кавалер кінг чарльз спанієль

Бульдоги надзвичайно спокійні любителі дивана. Вони легко пристосовуються до життя у квартирі. Однак слід врахувати, що вони чутливі до температур.

Бульдог

Бостон-тер'єр — одна з найкращих собак для проживання у квартирі завдяки ідеальному поєднанню розміру, темпераменту та невибагливості в догляді. Доброзичливі та люблячі, вони досить невеликі для того, щоб задовольняти свої фізичні потреби навіть в невеликому приміщенні.

Басед-гаунди — гарні та віддані "сусіди". Щоб собака відчувала себе здоровою та щасливою, їй буде достатньо однієї прогулянки в день. Решту часу вона із задоволенням дріматиме на килимі.

Раніше дресувальник розповідав про найвихованіших собак. Він рідко зустрічає їх у себе через прекрасний від природи характер.

Експерти також зазначали про собак, яких майже не потрібно вигулювати. Вони із задоволенням полежать із вами на дивані.