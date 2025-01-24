Не будут держать в напряжении даже самых скандальных соседей: топ пород собак для небольших квартир

Эти собаки небольшие по размеру и имеют небольшую потребность в физической нагрузке. Большую часть времени они с удовольствием будут проводить на диване или на собственном коврике.

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Перед тем, как заводить собаку, следует как можно больше узнать о породе. Дело в том, что большим собакам нужно пространство и территория. Как отметил доктор ветеринарной медицины из ветеринарной клиники Riordan Pet Hospital в Де-Мойне (штат Айова, США) Деннис Риордат, большие собаки могут жить в квартире, однако они будут требовать от владельца "больше компромиссов". В этом случае придется больше времени тратить на прогулки, обучение и физические упражнения. Однако есть некоторые породы, которые будут комфортно чувствовать себя в небольших помещениях.

Топ пород собак, которым удобно жить в небольших помещениях

Одна из самых приветливых собак — это бишон фризе. Они очень любят людей и являются одной из лучших собак для небольшой квартиры. Эти пушистики любят проводить время на диване и не будут держать в напряжении соседей снизу.

Бишон Фризе

Грейнхаунды неприхотливы в уходе. Именно поэтому эти собаки отлично подходят для занятых людей, которые проводят своё время за интересными делами.

грейнхаунд

Кавалер кинг чарльз спаниель — идеальное домашнее животное. Они тихие, неприхотливые, невероятно умные и преданные. Кроме этого, эти пушистики настолько маленькие, что легко поместятся в самой маленькой квартире.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Бульдоги чрезвычайно спокойные любители дивана. Они легко приспосабливаются к жизни в квартире. Однако следует учесть, что они чувствительны к температурам.

Бульдог

Бостон-терьер — одна из лучших собак для проживания в квартире благодаря идеальному сочетанию размера, темперамента и неприхотливости в уходе. Дружелюбные и любящие, они достаточно небольшие для того, чтобы удовлетворять свои физические потребности даже в небольшом помещении.

Басед-гаунды - хорошие и преданные "соседи". Чтобы собака чувствовала себя здоровой и счастливой, ей будет достаточно одной прогулки в день. Остальное время она с удовольствием будет дремать на ковре.

Ранее дрессировщик рассказывал о самых воспитанных собаках. Он редко встречает их у себя из-за прекрасного от природы характера.

Эксперты также отмечали о собаках, которых почти не нужно выгуливать. Они с удовольствием полежат с вами на диване.