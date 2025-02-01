Чоловік орендував "незвичну" квартиру у центрі мегаполіса: в чому її особливість (фото)

Коментатори в мережі позитивно відгукнулися про нове помешкання чоловіка. Вони називають квартиру "чудовою" та "вдалою" для життя у такій затишній та цікавій атмосфері в центрі мегаполіса.

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Відомий агент з елітної нерухомості The Corcoran Group Ентоні Парк вирішив показати своє помешкання у центрі Нью-Йорка, яке нещодавно почав орендувати. Відповідні кадри чоловік розмістив на своїй сторінці в Youtube.

Пан Парк проводить невелику екскурсію помешканням і розповідає, що тут раніше була радіостанція, яка працювала на поліцейський департамент міста до 1974 року. Однак згодом копи переїхали на інше місце, а цю будівлю зробили кооперативним будинком.

Пізніше саме цю квартиру придбала донька відомого мультимільярдера Ларрі Еллісона — Меган Еллісон. Після 15 років володіння, жінка вирішила виставити цю квартиру в оренду, тоді як ринкова вартість квартири склає 3,7 млн доларів США (153,7 млн грн).

"Ласкаво просимо до моєї однокімнатної квартири вартістю 3,7 млн доларів у Нью-Йорку", — розповів на початку відео пан Парк.

Пройшовши далі новий орендатор показав шикарну кухню, сучасний дизайн ванни та своєї великої однокімнатної спальні. Окрім чудового мансардного вікна, спальня також може похвалитися шафами на замовлення та відкритою цеглою.

Також у квартирі помітна велика обідня зона, центральний кондиціонер, повнорозмірна пральна машина та сушильна машина. Кухня обладнана шестиконфорочною плитою Miele, мікрохвильовою піччю, двома настінними конвекційними духовками, кавоваркою для приготування еспресо та посудомийною машиною. У вітальні є звукова система, проектор і екран, що розкривається, що робить її ідеальним місцем для проведення зустрічей.

Коментатори в мережі називали помешкання "гарним", "дивовижним" і "унікальним". Один чоловік написав, що здивований тим, наскільки дорогим зараз стало знайти помешкання в Великому Яблуку.

"За 3,7 мільйона можна в Нью-Йорку купити майже 40 га землі. А це — просто квартира в центрі міста. Шалені ціни", — написав ще один дописувач.

Ще одна користувачка каже, що пан Парк ймовірно знайшов "єдиний у своєму роді дім, у якому так багато відкритого простору".

"Такий рівень відкритості щодо свого помешкання нині рідко зустрічається в Нью-Йорку. Повірте як нью-йоркеру з багаторічним стажем, але ваш дім просто неймовірний", — написав третій дописувач.

Раніше повідомлялося, як жінка знайшла вдома приховану камеру під час ремонту. На відео, яке з моменту публікації зібрало 200 тисяч переглядів, можна побачити маленький об'єктив у куточку вигнутих сходів.

Згодом стало відомо, що сімейна пара виявила прихований поверх у нещодавно купленому старовинному будинку. Несподівана знахідка викликала бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж.