Мужчина арендовал "необычную" квартиру в центре мегаполиса: в чем ее особенность (фото)

Комментаторы в сети положительно отозвались о новом жилье мужчины. Они называют квартиру "замечательной" и "удачной" для жизни в такой уютной и интересной атмосфере в центре мегаполиса.

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Известный агент по элитной недвижимости The Corcoran Group Энтони Парк решил показать свою квартиру в центре Нью-Йорка, которую недавно начал арендовать. Соответствующие кадры мужчина разместил на своей странице в Youtube.

Господин Парк проводит небольшую экскурсию по помещению и рассказывает, что здесь раньше была радиостанция, которая работала на полицейский департамент города до 1974 года. Однако впоследствии копы переехали на другое место, а это здание сделали кооперативным домом.

Позже именно эту квартиру приобрела дочь известного мультимиллиардера Ларри Эллисона — Меган Эллисон. После 15 лет владения, женщина решила выставить эту квартиру в аренду, тогда как рыночная стоимость квартиры составляет 3,7 млн долларов США (153,7 млн грн).

"Добро пожаловать в мою однокомнатную квартиру стоимостью 3,7 млн долларов в Нью-Йорке", — рассказал в начале видео господин Парк.

Пройдя дальше, новый арендатор показал шикарную кухню, современный дизайн ванной и свою большую однокомнатную спальню. Помимо великолепного мансардного окна, спальня также может похвастаться шкафами на заказ и открытым кирпичом.

Также в квартире заметна большая обеденная зона, центральный кондиционер, полноразмерная стиральная машина и сушильная машина. Кухня оборудована шестиконфорочной плитой Miele, микроволновой печью, двумя настенными конвекционными духовками, кофеваркой для приготовления эспрессо и посудомоечной машиной. В гостиной есть звуковая система, проектор и раскрывающийся экран, что делает ее идеальным местом для проведения встреч.

Комментаторы в сети называли помещение "красивым", "удивительным" и "уникальным". Один человек написал, что удивлен тем, насколько дорогим сейчас стало найти квартиру в Большом Яблоке.

"За 3,7 миллиона можно в Нью-Йорке купить почти 40 га земли. А это — просто квартира в центре города. Безумные цены", — написал еще один корреспондент.

Еще одна пользовательница говорит, что господин Парк вероятно нашел "единственный в своем роде дом, в котором так много открытого пространства".

"Такой уровень открытости относительно своего дома сейчас редко встречается в Нью-Йорке. Поверьте как нью-йоркеру с многолетним стажем, но ваш дом просто невероятный", — написал третий автор.

Ранее сообщалось, как женщина нашла дома скрытую камеру во время ремонта. На видео, которое с момента публикации собрало 200 тысяч просмотров, можно увидеть маленький объектив в уголке изогнутой лестницы.

Впоследствии стало известно, что семейная пара обнаружила скрытый этаж в недавно купленном старинном доме. Неожиданная находка вызвала бурную реакцию среди пользователей соцсетей.