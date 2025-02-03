Рибалки спіймали незвичайну рибу з великими людськими губами (відео)

Рибалки розповіли, що спочатку були здивовані зовнішнім виглядом тилапії. Один із них з іронією зауважив, що заради таких губ багато знаменитостей готові витрачати великі суми.

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Незвичайний улов рибалок із провінції Накхон Патхом, що за 30 миль від Бангкока, викликав бурхливе обговорення в мережі. Один із чоловіків поділився роликом у TikTok.

9 січня місцеві рибалки спіймали тилапію з незвично пухкими губами, які порівняли з модною косметичною тенденцією в Таїланді — "губами Мазди".

Відеоролик, опублікований користувачем @klanarongsepklang, миттєво став вірусним, набравши понад 1,2 млн переглядів. У кадрі чути веселі коментарі очевидців, а сам автор жартівливо підписав відео: "Бути рибою — це прекрасно".

Рибалки зізналися, що спочатку були спантеличені таким незвичайним виглядом риби, а потім вирішили відпустити її назад у воду. Один із них навіть пожартував, що на такі губи багато знаменитостей витрачають тисячі доларів і довгі години в клініках, а цій тилапії "пощастило" отримати їх безплатно.

Експерти припускають, що причиною такого зовнішнього вигляду риби могли стати несприятливі умови довкілля, включно з високим рівнем нітритів і аміаку у воді. Ці речовини можуть викликати пошкодження шкірних покривів і призводити до деформації тіла.

Видання Metro зазначає, що зазвичай тилапії не вирізняються видатним зовнішнім виглядом і широко використовуються в харчовій промисловості. Однак ця "гламурна" риба, схоже, змусила користувачів соцмереж поглянути на них інакше.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

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