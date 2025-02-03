Рыбаки поймали необычную рыбу с большими человеческими губами (видео)

Рыболовы рассказали, что сначала были удивлены внешним видом тилапии. Один из них с иронией заметил, что ради таких губ многие знаменитости готовы тратить крупные суммы.

Related video

Необычный улов рыбаков из провинции Накхон Патхом, что в 30 милях от Бангкока, вызвал бурное обсуждение в сети. Один из мужчин поделился роликом в TikTok.

9 января местные рыболовы поймали тилапию с необычно пухлыми губами, которые сравнили с модной косметической тенденцией в Таиланде – "губами Мазды".

Видеоролик, опубликованный пользователем @klanarongsepklang, мгновенно стал вирусным, набрав более 1,2 млн просмотров. В кадре слышны веселые комментарии очевидцев, а сам автор шутливо подписал видео: "Быть рыбой — это прекрасно".

Рыболовы признались, что сначала были озадачены таким необычным видом рыбы, а затем решили отпустить ее обратно в воду. Один из них даже пошутил, что на такие губы многие знаменитости тратят тысячи долларов и долгие часы в клиниках, а этой тилапии "повезло" получить их бесплатно.

Эксперты предполагают, что причиной такого внешнего вида рыбы могли стать неблагоприятные условия окружающей среды, включая высокий уровень нитритов и аммиака в воде. Эти вещества могут вызывать повреждения кожных покровов и приводить к деформации тела.

Издание Metro отмечает, что обычно тилапии не отличаются выдающимся внешним видом и широко используются в пищевой промышленности. Однако эта "гламурная" рыба, похоже, заставила пользователей соцсетей взглянуть на них иначе.

Ранее Фокус сообщал, что женщина показала французского бульдога, который не перестает расти. Собака по кличке Фрэнки, вес которого сравним с весом взрослого оленя, выделяется массивной мускулатурой и своим крепким телосложением.

Также стало известно, что женщина подала на развод, узнав, что муж привязал ее питомцев на цепь. Семейный конфликт привел к разводу, когда мужчина оставил собак жены на улице во время ее командировки. По словам женщины, ее питомцы всегда были для нее как дети.