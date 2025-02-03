Жінка знайшла у книзі "заначку", залишену 25 років тому: що там було (фото)

Як з’ясувалось, після перегляду фільму "Втеча з Шоушенка" 1994 року її син надихнувся героєм Тіма Роббінса — Енді Дюфреном, який ховав у Біблії кам'яний молоток, за допомогою якого копав тунель для втечі.

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Матір випадково розкрила секрет свого сина аж через 25 років. Про це він розповів на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, поділившись фотографією старого тому Книги рекордів Гіннеса, на сторінках якого можна побачити два вирізані відділення — для запальнички Zippo та пачка сигарет Marlboro Reds.

Автор історії, який зараз живе на півдні США, припускає, що йому тоді було десь 14 чи 15 років. Він почав курити, але приховував це від батьків, тож шукав місце, де можна було б сховати сигарети.

Надихнув фільм

Після перегляду фільму "Втеча з Шоушенка" 1994 року підліток надихнувся героєм Тіма Роббінса — Енді Дюфреном, який ховав у Біблії кам'яний молоток, за допомогою якого копав тунель для втечі.

Взявши зі шкільної бібліотеки примірник Книги рекордів Гіннеса 1975 року, хлопчина за допомогою швейцарського армійського ножа окреслив форму предметів, які хотів сховати.

Мати знайшла заначку в книзі свого сина Фото: Reddit

"Само собою зрозуміло, що куріння в цьому віці не схвалюється. Я подумав, що це буде гарною схованкою для пачки сигарет і запальнички. Заначка служила протягом кількох років, а потім мене спіймали", — згадує автор історії.

Книгу знайшли батьки

Книга так і залишилася на полиці в його дитячій спальні разом з підручниками, DVD-дисками й коробками з відеоіграми. Чоловік розповів, що переїхав до США з Венесуели у 2008 році, а цю книгу знайшли батьки, коли нещодавно розпочали ремонт.

"Минуло 25 років. Моя мама сміялась. Не можу сказати, що був проблемною дитиною, але в підлітковому віці, безумовно, давав їм фору", — сказав він в інтерв'ю журналу Newsweek.

Цей допис зібрав 41 тисячу вподобайок і понад 700 коментарів. Користувачі мережі почали ділитися своїми історіями про те, як вони в юності ховали від батьків свої речі.

Нагадаємо, Аріана з Нідерландів риється у чужих смітниках поблизу елітних будинків й періодично знаходить дуже цінні речі. Нещодавно жінці вдалось роздобути справжній "скарб" вартістю 1600 фунтів стерлінгів (83 тис. грн).

А от житель Амстердама прибирав у своїй шафі й натрапив на цікавий предмет: круглу металеву пластинку з маленькими літерами NE на одному боці та римською цифрою III — на іншому. Кілька років цей артефакт зберігався в будинку власника, а торік він нарешті вирішив поцікавитися в експертів, що це таке і скільки коштує.