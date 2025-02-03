Женщина нашла в книге "заначку", оставленную 25 лет назад: что там было (фото)

Как выяснилось, после просмотра фильма "Побег из Шоушенка" 1994 года ее сын вдохновился героем Тима Роббинса — Энди Дюфреном, который прятал в Библии каменный молоток, с помощью которого копал туннель для побега.

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Мать случайно раскрыла секрет своего сына только через 25 лет. Об этом он рассказал на одном из тематических форумов на платформе Reddit, поделившись фотографией старого тома Книги рекордов Гиннеса, на страницах которого можно увидеть два вырезанных отделения — для зажигалки Zippo и пачка сигарет Marlboro Reds.

Автор истории, который сейчас живет на юге США, предполагает, что ему тогда было где-то 14 или 15 лет. Он начал курить, но скрывал это от родителей, поэтому искал место, где можно было бы спрятать сигареты.

Вдохновил фильм

После просмотра фильма "Побег из Шоушенка" 1994 года подросток вдохновился героем Тима Роббинса — Энди Дюфреном, который прятал в Библии каменный молоток, с помощью которого копал туннель для побега.

Взяв из школьной библиотеки экземпляр Книги рекордов Гиннеса 1975 года, парень с помощью швейцарского армейского ножа очертил форму предметов, которые хотел спрятать.

Мать нашла заначку в книге своего сына Фото: Reddit

"Само собой разумеется, что курение в этом возрасте не одобряется. Я подумал, что это будет хорошим тайником для пачки сигарет и зажигалки. Заначка служила в течение нескольких лет, а потом меня поймали", — вспоминает автор истории.

Книгу нашли родители

Книга так и осталась на полке в его детской спальне вместе с учебниками, DVD-дисками и коробками с видеоиграми. Мужчина рассказал, что переехал в США из Венесуэлы в 2008 году, а эту книгу нашли родители, когда недавно начали ремонт.

"Прошло 25 лет. Моя мама смеялась. Не могу сказать, что был проблемным ребенком, но в подростковом возрасте, безусловно, давал им фору", — сказал он в интервью журналу Newsweek.

Этот пост собрал 41 тысячу лайков и более 700 комментариев. Пользователи сети начали делиться своими историями о том, как они в юности прятали от родителей свои вещи.

Напомним, Ариана из Нидерландов роется в чужих помойках вблизи элитных домов и периодически находит очень ценные вещи. Недавно женщине удалось заполучить настоящий "клад" стоимостью 1600 фунтов стерлингов (83 тыс. грн).

А вот житель Амстердама убирал в своем шкафу и наткнулся на интересный предмет: круглую металлическую пластинку с маленькими буквами NE на одной стороне и римской цифрой III — на другой. Несколько лет этот артефакт хранился в доме владельца, а в прошлом году он наконец решил поинтересоваться у экспертов, что это такое и сколько стоит.