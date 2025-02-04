Чоловік не прийшов на весілля брата, коли побачив його обраницю: що з нею не так

Напруженість між братами піднялася на новий рівень, коли перед Різдвом один з них оголосив про одруження.

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25-річний чоловік отримав схвалення від користувачів мережі, коли відмовився прийти на весілля свого старшого брата. Як з’ясувалось, той освідчився його колишній дівчині, яка неодноразово була піймана на зраді. Автор історії зізнався на одному з форумів у Reddit, що сильно її кохав, тож цей підлий вчинок з боку родича мав для нього колосальне значення.

Підлий вчинок

Чоловік пише, що ніколи не підтримував стосунки свого 26-річного брата зі своєю колишньою, але напруженість між ними піднялася на новий рівень, коли перед Різдвом закохана пара оголосила про одруження.

Жінка, яка зрадила своєму коханому, одружилась з його братом Фото: Pixabay

"Весілля мало бути на задньому дворі, тому брат попросив усю родину допомогти з організацією святкування. Відразу сказав, що не допомагатиму. Мої сестри підтримали це рішення, а от брат розлютився. Коли я запитав, чи можна й мені знайти його колишню й одружитися, він відповів, що це різні речі", — розповідає користувач Reddit.

Реакція спільноти

Більшості коментарів стали на захист автора історії. Люди вважають, що це було нечесно з боку його брата та колишньої коханої. На їхню думку, в такі ситуації потрібно завжди обирати себе та зважати на власні відчуття.

"Тобі та твоїм сестрам варто спланувати якусь поїздку на ці вихідні й просто виїхати з міста", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Ти маєш право не йти на це весілля. Краще поїдь у подорож";

"Чому вони очікують, що людина, якій зробили боляче, має стати ганчіркою для підлоги?!" — іронізує третій.

Наступний користувач додав: "Скажи своєму братові, що прийдеш на його наступне весілля — після того, як він розлучиться через зраду".

Нагадаємо, 46-річна жінка вигнала з дому чоловіка, з яким прожила у шлюбі 22 роки. Одного разу вона вирішила перевірити телефон свого 51-річного благовірного й дізналась про непристойні повідомлення, які той надсилав кільком молодим жінкам.

А от 38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ.