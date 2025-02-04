Мужчина не пришел на свадьбу брата, когда увидел его избранницу: что с ней не так

Напряженность между братьями поднялась на новый уровень, когда перед Рождеством один из них объявил о женитьбе.

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25-летний мужчина получил одобрение от пользователей сети, когда отказался прийти на свадьбу своего старшего брата. Как выяснилось, тот сделал предложение его бывшей девушке, которая неоднократно была поймана на измене. Автор истории признался на одном из форумов в Reddit, что сильно ее любил, поэтому этот подлый поступок со стороны родственника имел для него колоссальное значение.

Подлый поступок

Мужчина пишет, что никогда не поддерживал отношения 26-летнего брата со своей бывшей, но напряженность между ними поднялась на новый уровень, когда перед Рождеством влюбленная пара объявила о женитьбе.

Женщина, которая изменила своему возлюбленному, вышла замуж за его брата Фото: Pixabay

"Свадьбу планировали на заднем дворе, поэтому брат попросил всю семью помочь с организацией празднования. Я сразу сказал, что не буду помогать. Мои сестры поддержали это решение, а вот брат разозлился. Когда я спросил, можно ли и мне найти его бывшую и жениться, он ответил, что это разные вещи", — рассказывает пользователь Reddit.

Реакция сообщества

Большинства комментариев стали на защиту автора истории. Люди считают, что это было нечестно со стороны его брата и бывшей возлюбленной. По их мнению, в такие ситуации нужно всегда выбирать себя и учитывать собственные ощущения.

"Тебе и твоим сестрам стоит спланировать какую-то поездку на эти выходные и просто уехать из города", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Ты имеешь право не идти на эту свадьбу. Лучше поезжай в путешествие";

"Почему они думают, что человек, которому сделали больно, должен стать тряпкой для пола?!" — иронизирует третий.

Следующий пользователь добавил: "Скажи своему брату, что придешь на его следующую свадьбу — после того, как он разведется из-за измены".

Напомним, 46-летняя женщина выгнала из дома мужа, с которым прожила в браке 22 года. Однажды она решила проверить телефон своего 51-летнего благоверного и узнала о непристойных сообщениях, которые тот посылал нескольким молодым женщинам.

А вот 38-летняя инфлюенсерша Сюзан Мутеси потратила 100 000 фунтов стерлингов ($126 тыс.) на свидание в надежде найти любимого, и в конце поняла неожиданную для себя вещь.