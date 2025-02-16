Пустував 30 років: надто небезпечний будинок продали на "божевільному" аукціоні (фото)

Рієлтор Аарон Фролінг відмовився проводити огляд будинку через його аварійний стан. Однак це не завадило покупцям, які були готові значно переплатити за ділянку.

Related video

Покинутий будинок в австралійському Франкстоні, який становив небезпеку для огляду потенційними покупцями, був проданий на аукціоні за 705 000 доларів, перевищивши резервну ціну на 200 000 доларів. Про це пише Realestate.

Понад 100 людей зібралися на аукціон, а 14 претендентів активно брали участь у торгах за житлову будівлю. Попри те, що в будинку ніхто не жив останні 30 років, а вхідні двері залишалися незамкненими щонайменше останні п'ять років, інтерес до нього виявився рекордним.

Представник компанії FosterFroling Real Estate Аарон Фролінг відмовився відкривати будинок для огляду через його аварійний стан. За його словами, існував ризик, що потенційні покупці можуть провалитися крізь підлогу або отримати травми. Однак він зазначив, що деякі цікаві учасники все ж проникали всередину через отвір біля вхідних дверей.

Останніми роками в будинку проводила час молодь Фото: realestate.com.au Усі стіни випробувані графіті Фото: realestate.com.au

Аукціонні торги почалися з пропозиції в 400 000 доларів, яка за лічені секунди збільшилася до 500 000 доларів. Через хвилину після першої ставки вартість будинку сягнула 560 000 доларів, а остаточна ціна склала 705 000 доларів.

"Це було безумство, я просто не можу цього зрозуміти. Будинок залишався порожнім протягом 30 років", — заявив містер Фролінг.

Переможець аукціону планує знести старий будинок і побудувати на його місці новий житловий комплекс Фото: realestate.com.au

Історія будинку сягає 1980-х років, коли його придбала пара, яка планувала використовувати його як прибережну базу. Однак після переїзду в Канберру сім'я так і не повернулася в цей будинок. Сусіди багато років підтримували його в порядку, але останнім часом будівля перетворилася на місце зібрань місцевої молоді. У результаті стіни виявилися вкриті графіті, а сад заполонив плющ.

Будинок, розташований на ділянці площею 900 кв. м, вважався одним із найдоступніших об'єктів у районі цього року. Спочатку його оціночна вартість варіювалася від 525 000 до 575 000 доларів. Однак високий інтерес до об'єкта значно збільшив його підсумкову ціну.

Переможець аукціону планує знести старий будинок і побудувати на його місці новий житловий комплекс.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.