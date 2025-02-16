Пустовал 30 лет: слишком опасный дом продали на "сумасшедшем" аукционе (фото)

Риелтор Аарон Фролинг отказался проводить осмотр дома из-за его аварийного состояния. Однако это не помешало покупателям, которые были готовы значительно переплатить за участок.

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Заброшенный дом в австралийском Франкстоне, который представлял опасность для осмотра потенциальными покупателями, был продан на аукционе за 705 000 долларов, превысив резервную цену на 200 000 долларов. Об этом пишет Realestate.

Более 100 человек собрались на аукцион, а 14 претендентов активно участвовали в торгах за жилое здание. Несмотря на то, что в доме никто не жил последние 30 лет, а входная дверь оставалась незапертой как минимум последние пять лет, интерес к нему оказался рекордным.

Представитель компании FosterFroling Real Estate Аарон Фролинг отказался открывать дом для осмотра из-за его аварийного состояния. По его словам, существовал риск, что потенциальные покупатели могут провалиться сквозь пол или получить травмы. Однако он отметил, что некоторые любопытные участники все же проникали внутрь через отверстие возле входной двери.

В последнее годы в доме проводила время молодежь Фото: realestate.com.au Все стены испысаны граффити Фото: realestate.com.au

Аукционные торги начались с предложения в 400 000 долларов, которое за считаные секунды увеличилось до 500 000 долларов. Спустя минуту после первой ставки стоимость дома достигла 560 000 долларов, а окончательная цена составила 705 000 долларов.

"Это было безумие, я просто не могу этого понять. Дом оставался пустым на протяжении 30 лет", — заявил мистер Фролинг.

Победитель аукциона планирует снести старый дом и построить на его месте новый жилой комплекс Фото: realestate.com.au

История дома уходит в 1980-е годы, когда его приобрела пара, планировавшая использовать его как прибрежную базу. Однако после переезда в Канберру семья так и не вернулась в этот дом. Соседи многие годы поддерживали его в порядке, но в последние время здание превратилось в место собраний местной молодежи. В результате стены оказались покрыты граффити, а сад заполонил плющ.

Дом, расположенный на участке площадью 900 кв. м, считался одним из самых доступных объектов в районе в этом году. Первоначально его оценочная стоимость варьировалась от 525 000 до 575 000 долларов. Однако высокий интерес к объекту значительно увеличил его итоговую цену.

Победитель аукциона планирует снести старый дом и построить на его месте новый жилой комплекс.

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.