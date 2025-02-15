Подружжя знайшло геніальний спосіб розмістити ще одну кімнату в крихітній квартирі (відео)

Юлія та її чоловік Нік не захотіли розлучатися зі своїм затишним житлом через його зручне розташування, тому вирішили зменшити житловий простір. Такий варіант виявився значно дешевшим, ніж переїзд у більш простору квартиру.

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Нью-Йорк, США — 35-річна Юлія та її 38-річний чоловік Нік, які проживають у Нью-Йорку (США), знайшли незвичайний спосіб підготуватися до народження первістка. Замість переїзду в більш просторе житло вони вирішили переобладнати частину своєї вітальні в дитячу, чим поділилися в Instagram. Їхня публікація швидко стала вірусною, зібравши понад 5,7 мільйона переглядів.

Юлія розповіла, що вони не хотіли змінювати свою затишну двокімнатну квартиру через зручне розташування і вирішили пожертвувати частиною житлового простору.

"Нам потрібно було місце для дитини, але ми не хотіли переїжджати. Нам подобається, як вийшло — компактно, але затишно", — сказала вона.

Рішення пари також було зумовлене високими цінами на житло в Нью-Йорку. За даними Apartments.com, середня вартість оренди квартири з однією спальнею в лютому 2025 року становила $3 887 на місяць, а з двома спальнями — $5 279.

Простір у 10×8 футів, обладнаний ліжечком, кріслом-гойдалкою і невеликою шафою, обійшовся сім'ї в кілька тисяч доларів. Однак це все ж таки дешевше, ніж переїзд у просторішу квартиру.

Простір у 10×8 футів було обладнано ліжечком, кріслом-гойдалкою і невеликою шафою Фото: newsweek

У коментарях користувачі розділилися на два табори. Деякі підтримали рішення, назвавши його креативним і практичним:

"Справжня нью-йоркська дитина! Ми зробили так само, коли чекали на першого малюка";

"Дуже мило! Ми влаштували куточок для третьої дитини в спальні, поки не переїдемо".

Однак були й ті, хто поставився до цього з іронією, нагадавши, що немовлята часто сплять поруч із батьками:

"Усе це, а дитина все одно проведе перший рік у вашому ліжку".

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.