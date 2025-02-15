Супруги нашли гениальный способ разместить еще одну комнату в крошечной квартире (видео)

Юлия и ее муж Ник не захотели расставаться со своим уютным жильем из-за его удобного расположения, поэтому решили уменьшить жилое пространство. Такой вариант оказался значительно дешевле, чем переезд в более просторную квартиру.

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Нью-Йорк, США – 35-летняя Юлия и ее 38-летний муж Ник, проживающие в Нью-Йорке (США), нашли необычный способ подготовиться к рождению первенца. Вместо переезда в более просторное жилье они решили переоборудовать часть своей гостиной в детскую, чем поделились в Instagram. Их публикация быстро стала вирусной, собрав более 5,7 миллиона просмотров.

Юлия рассказала, что они не хотели менять свою уютную двухкомнатную квартиру из-за удобного расположения и решили пожертвовать частью жилого пространства.

"Нам нужно было место для ребенка, но мы не хотели переезжать. Нам нравится, как получилось — компактно, но уютно", — сказала она.

Решение пары также было обусловлено высокими ценами на жилье в Нью-Йорке. По данным Apartments.com, средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в феврале 2025 года составила $3 887 в месяц, а с двумя спальнями – $5 279.

Пространство в 10×8 футов, оборудованное кроваткой, креслом-качалкой и небольшим шкафом, обошлось семье в несколько тысяч долларов. Однако это все же дешевле, чем переезд в более просторную квартиру.

Пространство в 10×8 футов было оборудовано кроваткой, креслом-качалкой и небольшим шкафом Фото: newsweek

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Некоторые поддержали решение, назвав его креативным и практичным:

"Настоящий нью-йоркский ребенок! Мы сделали так же, когда ждали первого малыша";

"Очень мило! Мы устроили уголок для третьего ребенка в спальне, пока не переедем".

Однако были и те, кто отнесся к этому с иронией, напомнив, что младенцы часто спят рядом с родителями:

"Все это, а ребенок все равно проведет первый год в вашей постели".

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.