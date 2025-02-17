Рибалка випадково спіймав "монстра": чоловік побив рекорд, який тримався 46 років (фото)

Томас Дембек неквапливо витягав улов, встигаючи спостерігати за орлом, що пролітав повз. Однак, щойно чоловік побачив окуня, то одразу зрозумів, що перед ним незвичайний екземпляр.

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9 лютого 2025 року у водах річки Саскуеханна було спіймано рекордну рибу в штаті Мериленд (США). Рибалка Томас Дембек-молодший виловив 2,3-фунтового (1,04 кг) і 16-дюймового (40,6 см) жовтого окуня, побивши попередній рекорд, що тримався з 1979 року. Про це пише Wired2Fish.

Дембек рибалив на глибині близько 50 футів (15 метрів) на легкий спінінг, використовуючи подвійне джигове оснащення і 10-фунтову плетену волосінь. За його словами, він не поспішаючи підтягував улов, навіть встигнувши поспостерігати за орлом, що пролітав. Але, побачивши окуня, відразу зрозумів, що це особливий екземпляр.

Усвідомивши можливий рекорд, Дембек і його товариш по риболовлі Лі Гейл доставили улов на сертифіковані ваги в Gibby's Seafood (Лютервілл). Там координатор любительського рибальства DNR Ерік Злоковіц підтвердив вид і зафіксував новий рекорд.

Раніше він належав Найлсу Петелу, який зловив 2,2-фунтову рибу 21 листопада 1979 року.

Рибак Томас Дембек-молодший Фото: Wired2Fish

Департамент природних ресурсів штату Мериленд нагадує рибалкам, що якщо їхній улов може претендувати на рекорд, вони можуть подати заявку через офіційний сайт і зв'язатися з представниками відомства. Щоб зберегти вагу риби перед сертифікацією, рекомендується поміщати її в крижану воду.

Раніше Фокус повідомляв, що в зоопарку "створили" зебр з віслюків, намагаючись залучити людей. Співробітники зоопарку запевняють, що пофарбували тварин у спробі залучити більше відвідувачів. Однак зоозахисники висловили тривогу і наполягають на посиленні нормативного контролю.

Також стало відомо, що чоловік прихистив бездомне кошеня, але воно виявилося зовсім іншою твариною. Відео з порятунком крихітної істоти зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт. Користувачі соцмереж не могли повірити своїм очам.