Рыбак случайно поймал "монстра": мужчина побил рекорд, который держался 46 лет (фото)
Томас Дембек неторопливо вытягивал улов, успевая наблюдать за пролетавшим орлом. Однако, как только мужчина увидел окуня, то сразу понял, что перед ним необычный экземпляр.
9 февраля 2025 года в водах реки Саскуэханна была поймана рекордная рыба в штате Мэриленд (США). Рыбак Томас Дембек-младший выловил 2,3-фунтового (1,04 кг) и 16-дюймового (40,6 см) желтого окуня, побив предыдущий рекорд, державшийся с 1979 года. Об этом пишет Wired2Fish.
Дембек рыбачил на глубине около 50 футов (15 метров) на легкий спиннинг, используя двойную джиговую оснастку и 10-фунтовую плетеную леску. По его словам, он не спеша подтягивал улов, даже успев понаблюдать за пролетающим орлом. Но, увидев окуня, сразу понял, что это особенный экземпляр.
Осознав возможный рекорд, Дембек и его товарищ по рыбалке Ли Хейл доставили улов на сертифицированные весы в Gibby’s Seafood (Лютервилл). Там координатор любительского рыболовства DNR Эрик Злоковиц подтвердил вид и зафиксировал новый рекорд.
Ранее он принадлежал Найлсу Петелу, который поймал 2,2-фунтовую рыбу 21 ноября 1979 года.
Департамент природных ресурсов штата Мэриленд напоминает рыбакам, что если их улов может претендовать на рекорд, они могут подать заявку через официальный сайт и связаться с представителями ведомства. Чтобы сохранить вес рыбы перед сертификацией, рекомендуется помещать ее в ледяную воду.
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