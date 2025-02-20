Працівниця круїзного лайнера розповіла, що можна отримати безкоштовно на борту (відео)

Еллі Керр розповіла скільки заробляє і як змінюється її дохід залежно від локації. Дівчина також зазначила, що співробітникам на борту надаються "особливі" пільги

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Співробітниця круїзної компанії Royal Caribbean Еллі Керр поділилася своїми доходами та умовами роботи на борту судна, а також розповіла, які послуги вона отримує безкоштовно. На своєму YouTube-каналі Wanderlust Alley вона детально пояснила, скільки заробляє і як змінюється її дохід залежно від локації.

Еллі Керр працювала на лайнері Liberty of the Seas як професійний танцюрист і генеральний менеджер. Вона зазначила, що її зарплата варіювалася залежно від того, де вона перебувала: на суші чи в морі. На суші їй платили 300 доларів на тиждень, що становило близько 1328 доларів на місяць. За її словами, це не така велика сума, враховуючи витрати на житло, транспорт і харчування.

Коли починалася робота на борту, її базова ставка збільшувалася до 3800 доларів на місяць. Як танцівниця і вокалістка в бродвейському шоу, вона отримувала гроші за знання програми, репетиції, участь у безпеці судна та інші обов'язки у сфері розваг.

Крім базової зарплати, Еллі отримувала додаткові виплати:

Вокалістка — +1000 доларів на місяць;

Льотна зарплата (повітряні танці) — +450 доларів на місяць;

Оплата дублера — 180 доларів на місяць, плюс 100 доларів за кожен виступ;

Менеджер трупи / танцювальний капітан — +1200 доларів на місяць.

Загалом її дохід становив близько 6500 доларів на місяць. Крім того, її канал на YouTube приносив їй від 1000 до 5000 доларів щомісяця за рахунок реклами, в середньому близько 3000 доларів.

Еллі Керр наголосила, що робота в індустрії круїзних розваг може бути вигідною Фото: YouTube

Еллі також розповіла, які пільги надаються співробітникам на борту:

Безкоштовне харчування;

Безкоштовне житло та комунальні послуги;

Відсутність портових зборів;

Безкоштовні короткі екскурсії за наявності вільного часу;

Пільгові круїзи для родичів і друзів (10 доларів на день при спільному проживанні);

Повна медична страховка на суші та компенсація 80% зарплати в разі травми.

Еллі Керр підкреслила, що робота в індустрії круїзних розваг може бути вигідною, якщо правильно планувати витрати й використовувати додаткові джерела доходу.

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