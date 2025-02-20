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МирФан

Работница круизного лайнера рассказала, что можно получить бесплатно на борту (видео)

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Фото: YouTube | Элли Керр работала на лайнере Liberty of the Seas

Элли Керр рассказала сколько зарабатывает и как меняется ее доход в зависимости от локации. Девушка также отметила, что сотрудникам на борту предоставляются "особые" льготы

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Сотрудница круизной компании Royal Caribbean Элли Керр поделилась своими доходами и условиями работы на борту судна, а также рассказала, какие услуги она получает бесплатно. На своем YouTube-канале Wanderlust Alley она подробно объяснила, сколько зарабатывает и как меняется ее доход в зависимости от локации.

Элли Керр работала на лайнере Liberty of the Seas в качестве профессионального танцора и генерального менеджера. Она отметила, что ее зарплата варьировалась в зависимости от того, где она находилась: на суше или в море. На суше ей платили 300 долларов в неделю, что составляло около 1328 долларов в месяц. По ее словам, это не такая большая сумма, учитывая затраты на жилье, транспорт и питание.

Когда начиналась работа на борту, ее базовая ставка увеличивалась до 3800 долларов в месяц. Как танцовщица и вокалистка в бродвейском шоу, она получала деньги за знание программы, репетиции, участие в безопасности судна и другие обязанности в сфере развлечений.

Помимо базовой зарплаты, Элли получала дополнительные выплаты:

  • Вокалистка – +1000 долларов в месяц;
  • Летная зарплата (воздушные танцы) – +450 долларов в месяц;
  • Оплата дублера – 180 долларов в месяц, плюс 100 долларов за каждое выступление;
  • Менеджер труппы / танцевальный капитан – +1200 долларов в месяц.

В общей сложности ее доход составлял около 6500 долларов в месяц. Кроме того, ее канал на YouTube приносил ей от 1000 до 5000 долларов ежемесячно за счет рекламы, в среднем около 3000 долларов.

Работница круизного лайнера, круизный лайнер, корабль мечты, работа на корабле, блогер, соцсети, зарплата на круизном лайнере Fullscreen
Элли Керр подчеркнула, что работа в индустрии круизных развлечений может быть выгодной
Фото: YouTube

Элли также рассказала, какие льготы предоставляются сотрудникам на борту:

  • Бесплатное питание;
  • Бесплатное жилье и коммунальные услуги;
  • Отсутствие портовых сборов;
  • Бесплатные короткие экскурсии при наличии свободного времени;
  • Льготные круизы для родственников и друзей (10 долларов в день при совместном проживании);
  • Полная медицинская страховка на суше и компенсация 80% зарплаты при травме.

Элли Керр подчеркнула, что работа в индустрии круизных развлечений может быть выгодной, если правильно планировать расходы и использовать дополнительные источники дохода.

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