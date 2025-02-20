Работница круизного лайнера рассказала, что можно получить бесплатно на борту (видео)
Элли Керр рассказала сколько зарабатывает и как меняется ее доход в зависимости от локации. Девушка также отметила, что сотрудникам на борту предоставляются "особые" льготы
Сотрудница круизной компании Royal Caribbean Элли Керр поделилась своими доходами и условиями работы на борту судна, а также рассказала, какие услуги она получает бесплатно. На своем YouTube-канале Wanderlust Alley она подробно объяснила, сколько зарабатывает и как меняется ее доход в зависимости от локации.
Элли Керр работала на лайнере Liberty of the Seas в качестве профессионального танцора и генерального менеджера. Она отметила, что ее зарплата варьировалась в зависимости от того, где она находилась: на суше или в море. На суше ей платили 300 долларов в неделю, что составляло около 1328 долларов в месяц. По ее словам, это не такая большая сумма, учитывая затраты на жилье, транспорт и питание.
Когда начиналась работа на борту, ее базовая ставка увеличивалась до 3800 долларов в месяц. Как танцовщица и вокалистка в бродвейском шоу, она получала деньги за знание программы, репетиции, участие в безопасности судна и другие обязанности в сфере развлечений.
Помимо базовой зарплаты, Элли получала дополнительные выплаты:
- Вокалистка – +1000 долларов в месяц;
- Летная зарплата (воздушные танцы) – +450 долларов в месяц;
- Оплата дублера – 180 долларов в месяц, плюс 100 долларов за каждое выступление;
- Менеджер труппы / танцевальный капитан – +1200 долларов в месяц.
В общей сложности ее доход составлял около 6500 долларов в месяц. Кроме того, ее канал на YouTube приносил ей от 1000 до 5000 долларов ежемесячно за счет рекламы, в среднем около 3000 долларов.
Элли также рассказала, какие льготы предоставляются сотрудникам на борту:
- Бесплатное питание;
- Бесплатное жилье и коммунальные услуги;
- Отсутствие портовых сборов;
- Бесплатные короткие экскурсии при наличии свободного времени;
- Льготные круизы для родственников и друзей (10 долларов в день при совместном проживании);
- Полная медицинская страховка на суше и компенсация 80% зарплаты при травме.
Элли Керр подчеркнула, что работа в индустрии круизных развлечений может быть выгодной, если правильно планировать расходы и использовать дополнительные источники дохода.
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