"Люблю тварин, але це занадто": жінка виїхала зі своєї квартини через собаку сусідки, деталі

Користувачі в мережі підтримали жінку в цій непростій ситуації. Багато хто радить звернутися до служб захисту тварин, поліції та професійних кінологів щодо історії з сусідським собакою головної героїні.

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Одна британська жінка розповіла, що збирається переїхати з власного помешкання через поведінку собаки своєї сусідки, яка не дає їй спати. Про це героїня історії написала на одному з форумів на Mumsnet, повідомляє Daily Record.

Жінка зізнається, що "буквально більше не можу цього терпіти" те, що відбувається з улюбленцем її сусідки. Вона каже, що собака "виє кожну секунду, коли вони її залишають", коли її сусідка виїжджає кудись та лишає собаку вдома.

"Якщо вони [cусіди] йдуть пити чай чи щось інше, то я просто не можу заснути, доки вони не повернуться додому. Це просто неможливо", — пише героїня історії, додаючи, що мешкає в старому вікторіанському будинку.

Жінка додає, що їй подобається своє помешкання, в яке вона вклала значну суму коштів. Однак через постійну ситуацію з сусідським собакою, вона каже, що якщо навіть продасть квартиру, то зазнає збитків.

"У мене також немає грошей, щоб закінчити ремонт, тому мені доведеться продати житло як незавершений проєкт. Мені подобається це місце, та мене зводить з розуму і виганяє з мого дому цей чортовий собака. Я дуже люблю собак і сама тримаю пухнастих, але це вже занадто", — відверто пише героїня історії.

Вона додає, що намагалася говорити з сусідами про свого собаку, але вони "нічого не можуть зробити, щоб це змінити". Жінка каже, що навіть думала зробити звукоізоляцію, але питання коштів знову змусило її відмовитися від цієї задумки.

"Тому й думаю, що наразі в мене є лише один варіант — це переїзд. І що мені робити — я не знаю", — завершила героїня історії, запитавши думку користувачів, що їй робити.

Користувачі в соцмережах переконані, що наразі у жінки є кілька варіантів — звернутися за допомогою до служб захисту тварин до поліції, а також натиснути на сусідів, аби вони активніше самі були зацікавлені розв'язати питання зі своїм собакою.

"Ви можете спробувати звернутися до служби захисту тварин. Я думаю, що вони мають отримати попередження власникам про порушення громадського порядку собакою або в них заберуть пса до притулку", — написав один юзер.

Другий користувач радить звернутися до місцевої влади чи поліції, а також знайти кінологів, які готові "взяти за доглядом щодо молодого собаки". Третій дописувач співчуває жінці та каже, що питання з собакою варто розв'язувати комплексно.

"Оскільки це молодий собака, то його все ще можна навчити залишатися на самоті, не змушуючи зазнавати стресу, коли вони виходять з дому. Їм слід звернутися за порадою до фахівця з поведінки собак, оскільки їхні зусилля явно провалилися. Це займе час, але це можна зробити", — радить ще один користувач.

Раніше повідомлялося, що жінка жаліється, що люди постійно плутають її пса з ведмедем. За словами експертів, це одна з найбільших порід собак, вони дуже слухняні, доброзичливі, терплячі з дітьми, добре ладять з іншими собаками та навіть котами.

Згодом ветеран-кінолог назвав 5 порід, які мають значну тривалість життя. До топу, наведеного спеціалістом Аміром Анваром, увійшли здебільшого мініатюрні породи, представники яких можуть жити у квартирах. Окрім того, більшість з них добре ладнають з дітьми.