"Люблю животных, но это слишком": женщина выехала из своей квартиры из-за собаки соседки, детали

Пользователи в сети поддержали женщину в этой непростой ситуации. Многие советуют обратиться в службы защиты животных, полицию и профессиональных кинологов относительно истории с соседской собакой главной героини.

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Одна британская женщина рассказала, что собирается переехать из собственного дома из-за поведения собаки своей соседки, которая не дает ей спать. Об этом героиня истории написала на одном из форумов на Mumsnet, сообщает Daily Record.

Женщина признается, что "буквально больше не могу этого терпеть" то, что происходит с любимцем ее соседки. Она говорит, что собака "воет каждую секунду, когда они ее оставляют", когда ее соседка уезжает куда-то и оставляет собаку дома.

"Если они [соседи] идут пить чай или что-то другое, то я просто не могу заснуть, пока они не вернутся домой. Это просто невозможно", — пишет героиня истории, добавляя, что живет в старом викторианском доме.

Женщина добавляет, что ей нравится свое жилье, в которое она вложила значительную сумму средств. Однако из-за постоянной ситуации с соседской собакой, она говорит, что если даже продаст квартиру, то понесет убытки.

"У меня также нет денег, чтобы закончить ремонт, поэтому мне придется продать жилье как незавершенный проект. Мне нравится это место, но меня сводит с ума и выгоняет из моего дома эта чертова собака. Я очень люблю собак и сама держу пушистых, но это уже слишком", — откровенно пишет героиня истории.

Она добавляет, что пыталась говорить с соседями о своей собаке, но они "ничего не могут сделать, чтобы это изменить". Женщина говорит, что даже думала сделать звукоизоляцию, но вопрос средств снова заставил ее отказаться от этой задумки.

"Поэтому и думаю, что сейчас у меня есть только один вариант — это переезд. И что мне делать — я не знаю", — завершила героиня истории, спросив мнение пользователей, что ей делать.

Пользователи в соцсетях убеждены, что сейчас у женщины есть несколько вариантов — обратиться за помощью в службы защиты животных в полицию, а также нажать на соседей, чтобы они активнее сами были заинтересованы решить вопрос со своей собакой.

"Вы можете попробовать обратиться в службу защиты животных. Я думаю, что они должны получить предупреждение владельцам о нарушении общественного порядка собакой или у них заберут пса в приют", — написал один юзер.

Второй пользователь советует обратиться к местным властям или полиции, а также найти кинологов, которые готовы "взять по уходу за молодой собакой". Третий пользователь сочувствует женщине и говорит, что вопрос с собакой стоит решать комплексно.

"Поскольку это молодая собака, то ее все еще можно научить оставаться в одиночестве, не заставляя испытывать стресс, когда они выходят из дома. Им следует обратиться за советом к специалисту по поведению собак, поскольку их усилия явно провалились. Это займет время, но это можно сделать", — советует еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что женщина жалуется, что люди постоянно путают ее пса с медведем. По словам экспертов, это одна из самых больших пород собак, они очень послушные, дружелюбные, терпеливые с детьми, хорошо ладят с другими собаками и даже котами.

Впоследствии ветеран-кинолог назвал 5 пород, которые имеют значительную продолжительность жизни. В топ, приведенный специалистом Амиром Анваром, вошли в основном миниатюрные породы, представители которых могут жить в квартирах. Кроме того, большинство из них хорошо ладят с детьми.