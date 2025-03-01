Мама попросила чоловіка одягнути дитину: тепер вона не може перестати сміятися (фото)

За словами жінки, її коханий одягає малюка буквально у "все з блискавками або магнітами", оскільки це легко знімати. Одного разу цей підхід не спрацював.

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25-річна Холлі Фішер, яка торік стала матір'ю, не змогла втриматися від сміху, побачивши, як її чоловік Мітчелл одягнув 4-місячного сина Лендона. Курйозним відео подружжя з міста Франклін (штат Теннессі, США) поділилося в TikTok, викликавши шквал обговорення у коментарях.

"Я одягаю Лендона сама відтоді, як пішла у декретну відпустку, а мій чоловік цілими днями працює. Мітчелл має свій погляд на вибір вбрання, тож одягає сина на власний розсуд. Деякі його комбінації дуже цікаві", — розповіла Холлі в інтерв'ю Newsweek.

За словами жінки, її коханий одягає малюка буквально у "все з блискавками або магнітами", оскільки це легко знімати.

"Мітчелл навіть спробував одягнути повзунки на ґудзиках, бо більше дбає про функціональність, аніж про красу. Він твердо переконаний, що Лендон з ним згоден", — розповідає матір дитини.

Одного разу цей підхід не спрацював: батько випадково одягнув сина задом наперед.

Чоловік одягнув сина не атк, як потрібно Фото: TikTok

"Мітчелл явно не знав про це — його реакція на відео говорить сама за себе. Думаю, нагрудна кишеня на спині дитини дуже сильно видає помилку, але він навіть не помітив. Не можу дочекатися, поки син виросте, щоб показати йому, як тато, бувши ще хлопцем у свої 20 років, пізнає ази батьківства", — сказала Фішер.

Разом з тим, жінка додає, що Мітчелл змінив більше підгузків, ніж вона. Тож, на її думку, у кожного з них є свої сильні сторони.

До речі, опитування Pew Research Center, проведене у 2023 році, показує: 57% мам впевнені, що роблять для малюка більше, ніж їхні чоловіки — це насамперед стосується годування та купання. Татусі натомість бачать це трохи інакше. Більшість з них (56%) відповіли, що ці обов'язки розподіляються приблизно порівну.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мати з провінції Чжецзян облила водою свого сина молодшого шкільного віку, аби провчити його за знущання з однокласників у школі. Це відео в соціальній мережі Weibo переглянуло кілька мільйонів людей.

А от 35-річний батько на прізвище Чжан з міста Чженчжоу, що у центральному Китаї, розв'язав проблему телефонної залежності у своїй родині, перетворивши будинок на іграшковий замок. Зокрема, чоловік використав труби витяжки для виготовлення рожевого дракона, чим підкорив серця багатьох користувачів мережі.