Мама попросила мужа одеть ребенка: теперь она не может перестать смеяться (фото)

По словам женщины, ее любимый одевает малыша буквально во все "с молниями или магнитами", поскольку это легко снимать. Однажды этот подход не сработал.

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25-летняя Холли Фишер, которая в прошлом году стала матерью, не смогла удержаться от смеха, увидев, как ее муж Митчелл одел 4-месячного сына Лэндона. Курьезным видео супруги из города Франклин (штат Теннесси, США) поделились в TikTok, вызвав шквал обсуждений в комментариях.

"Я одеваю Лэндона сама с тех пор, как ушла в декретный отпуск, а мой муж целыми днями работает. Митчелл имеет свой взгляд на выбор нарядов, поэтому одевает сына по своему усмотрению. Некоторые его комбинации очень интересны", — рассказала Холли в интервью Newsweek.

По словам женщины, ее любимый одевает малыша буквально во все "с молниями или магнитами", поскольку это легко снимать.

"Митчелл даже попробовал надеть ползунки на пуговицах, потому что больше заботится о функциональности, чем о красоте. Он твердо убежден, что Лэндон с ним согласен", — рассказывает мать ребенка.

Однажды этот подход не сработал: отец случайно одел сына задом наперед.

Мужчина одел сына не так, как нужно Фото: TikTok

"Митчелл явно не знал об этом — его реакция на видео говорит сама за себя. Думаю, нагрудный карман на спине ребенка очень сильно выдает ошибку, но он даже не заметил. Не могу дождаться, пока сын вырастет, чтобы показать ему, как папа, будучи еще парнем в свои 20 лет, познает азы отцовства", — сказала Фишер.

Вместе с тем, женщина добавляет, что Митчелл сменил больше подгузников, чем она. Поэтому, по ее мнению, у каждого из них есть свои сильные стороны.

Кстати, опрос Pew Research Center, проведенный в 2023 году, показывает: 57% мам уверены, что делают для малыша больше, чем их мужья — это прежде всего касается кормления и купания. Папы же видят это несколько иначе. Большинство из них (56%) ответили, что эти обязанности распределяются примерно поровну.

Напомним, ранее Фокус писал, что мать из провинции Чжэцзян облила водой своего сына младшего школьного возраста, чтобы проучить его за издевательства над одноклассниками в школе. Это видео в социальной сети Weibo просмотрело несколько миллионов человек.

А вот 35-летний отец по фамилии Чжан из города Чжэнчжоу, что в центральном Китае, решил проблему телефонной зависимости в своей семье, превратив дом в игрушечный замок. В частности, мужчина использовал трубы вытяжки для изготовления розового дракона, чем покорил сердца многих пользователей сети.