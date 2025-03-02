44 роки тиші: жінка розкриває сімейні таємниці через десятиліття, зробивши ДНК-тест

Жінка на ім'я Роберта Міхелс-Хопкінс зникла, але її сім'я не подала заяву про зникнення. Через рік її внучка, Трініті Джагдео, почала власне розслідування і з'ясувала, що її прабабуся немов випарувалася.

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Через понад чотири десятиліття після зникнення 29-річної Роберти Міхелс-Хопкінс із Камдена, штат Нью-Джерсі (США), її сім'я нарешті подала заяву про зникнення. Жінка зникла 1981 року, вирушивши по цигарки, і відтоді про неї нічого не відомо. Про цю історію пише The Mirror.

Довгі роки її сім'я не зверталася в поліцію, а її маленький син виріс у прийомній сім'ї, вважаючи, що мати просто відмовилася від нього. Однак через роки його дочка, 24-річна Трініті Джагдео, почала власне розслідування і з'ясувала, що її прабабуся немов випарувалася, а її ніхто навіть не шукав. Саме вона 2022 року вперше офіційно подала заяву про зникнення.

Сімейні таємниці та нестиковки

Трініті вважає, що її бабусю могли вбити, але хто це зробив — залишається загадкою. Вона припускає, що в цьому може бути замішаний хто завгодно, від колишнього чоловіка до випадкового недоброзичливця. При цьому дочка Роберти, яка могла б прояснити ситуацію, відмовляється виходити на зв'язок.

Через понад чотири десятиліття після зникнення сім'я подала заяву про зникнення Фото: Facebook

Трініті почала пошуки 2019 року, зробивши ДНК-тест, який допоміг їй відновити родинне древо з 15 000 родичів, починаючи з XVIII століття. Однак, що глибше вона занурювалася в історію своєї родини, то більше запитань виникало.

Важливу роль у розслідуванні зіграла сестра Роберти — Джуді. Вона згадала, що 1981 року їй телефонував Кумар Джагдео-старший, з яким Роберта зустрічалася на момент зникнення. Він запитував, чи не знає вона, де перебуває її сестра. Тоді ж Джуді намагалася заявити про її зникнення, але поліція відмовилася приймати заяву, стверджуючи, що Роберта "мала право зникнути".

Версії зникнення

Після зникнення жінки в сім'ї ходили чутки, що вона могла виїхати до Флориди, щоб почати нове життя. Однак жодних підтверджень цьому не знайшлося. Були також припущення, що вона наклала на себе руки або стала жертвою наркозалежності, але доказів цих версій немає.

Роберта перебувала у стосунках, коли вона зникла Фото: Facebook

Одним з останніх слідів Роберти став лист, знайдений Джуді. У ньому жінка скаржилася, що її спеціально не запросили на весілля батька. Наприкінці листа вона написала зловісну фразу: "Я більше не буду нікому заважати. Я більше не буду нікого турбувати, тому що вже все випробувала".

Крім того, стало відомо, що партнер Роберти, Кумар Джагдео-старший, був пов'язаний із наркотиками та згодом був депортований у Тринідад. Після його арешту син Роберти опинився в прийомній сім'ї.

Трініті не втрачає надії дізнатися правду про долю своєї бабусі. Вона продовжує пошуки інформації, але зіткнулася з мовчанням родичів і відсутністю офіційних даних.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік зник після посадки в "космічний корабель". За кілька місяців до свого зникнення Грейнджер Тейлор почав захоплюватися ідеєю міжзоряних подорожей. Він побудував копію космічного корабля в натуральну величину, використовуючи деталі, знайдені на звалищі.

Також стало відомо, що подружжя знайшло таємні любовні листи 100-річної давності. Домовласник зазначив, що вони з дружиною проводять свого роду історичне розслідування, дізнаючись більше про перших мешканців свого будинку.