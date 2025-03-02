44 года тишины: женщина раскрывает семейные тайны спустя десятилетия, сделав ДНК-тест

Женщина по имени Роберта Михелс-Хопкинс исчезла, но ее семья не подала заявление о пропаже. Спустя год ее внучка, Тринити Джагдео, начала собственное расследование и выяснила, что ее прабабушка словно испарилась.

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Спустя более четырех десятилетий после исчезновения 29-летней Роберты Михелс-Хопкинс из Камдена, штат Нью-Джерси (США), ее семья наконец подала заявление о пропаже. Женщина исчезла в 1981 году, отправившись за сигаретами, и с тех пор о ней ничего не известно. Об этой истории пишет The Mirror.

Долгие годы ее семья не обращалась в полицию, а ее маленький сын вырос в приемной семье, считая, что мать просто отказалась от него. Однако спустя годы его дочь, 24-летняя Тринити Джагдео, начала собственное расследование и выяснила, что ее прабабушка словно испарилась, а ее никто даже не искал. Именно она в 2022 году впервые официально подала заявление о пропаже.

Семейные тайны и несостыковки

Тринити считает, что ее бабушка могла быть убита, но кто это сделал – остается загадкой. Она предполагает, что в этом может быть замешан кто угодно, от бывшего мужа до случайного недоброжелателя. При этом дочь Роберты, которая могла бы прояснить ситуацию, отказывается выходить на связь.

Спустя более четырех десятилетий после исчезновения семья подала заявление о пропаже Фото: Facebook

Тринити начала поиски в 2019 году, сделав ДНК-тест, который помог ей восстановить семейное древо с 15 000 родственников, начиная с XVIII века. Однако, чем глубже она погружалась в историю своей семьи, тем больше вопросов возникало.

Важную роль в расследовании сыграла сестра Роберты – Джуди. Она вспомнила, что в 1981 году ей звонил Кумар Джагдео-старший, с которым Роберта встречалась на момент исчезновения. Он спрашивал, не знает ли она, где находится ее сестра. Тогда же Джуди пыталась заявить о ее пропаже, но полиция отказалась принимать заявление, утверждая, что Роберта "имела право исчезнуть".

Версии исчезновения

После исчезновения женщины в семье ходили слухи, что она могла уехать во Флориду, чтобы начать новую жизнь. Однако никаких подтверждений этому не нашлось. Были также предположения, что она покончила с собой или стала жертвой наркозависимости, но доказательств этих версий нет.

Роберта находилась в отношениях, когда она исчезла Фото: Facebook

Одним из последних следов Роберты стало письмо, найденное Джуди. В нем женщина жаловалась, что ее специально не пригласили на свадьбу отца. В конце письма она написала зловещую фразу: "Я больше не буду никому мешать. Я больше не буду никого беспокоить, потому что уже все испробовала".

Кроме того, стало известно, что партнер Роберты, Кумар Джагдео-старший, был связан с наркотиками и впоследствии был депортирован в Тринидад. После его ареста сын Роберты оказался в приемной семье.

Тринити не теряет надежды узнать правду о судьбе своей бабушки. Она продолжает поиски информации, но столкнулась с молчанием родственников и отсутствием официальных данных.

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