44 года тишины: женщина раскрывает семейные тайны спустя десятилетия, сделав ДНК-тест
Женщина по имени Роберта Михелс-Хопкинс исчезла, но ее семья не подала заявление о пропаже. Спустя год ее внучка, Тринити Джагдео, начала собственное расследование и выяснила, что ее прабабушка словно испарилась.
Спустя более четырех десятилетий после исчезновения 29-летней Роберты Михелс-Хопкинс из Камдена, штат Нью-Джерси (США), ее семья наконец подала заявление о пропаже. Женщина исчезла в 1981 году, отправившись за сигаретами, и с тех пор о ней ничего не известно. Об этой истории пишет The Mirror.
Долгие годы ее семья не обращалась в полицию, а ее маленький сын вырос в приемной семье, считая, что мать просто отказалась от него. Однако спустя годы его дочь, 24-летняя Тринити Джагдео, начала собственное расследование и выяснила, что ее прабабушка словно испарилась, а ее никто даже не искал. Именно она в 2022 году впервые официально подала заявление о пропаже.
Семейные тайны и несостыковки
Тринити считает, что ее бабушка могла быть убита, но кто это сделал – остается загадкой. Она предполагает, что в этом может быть замешан кто угодно, от бывшего мужа до случайного недоброжелателя. При этом дочь Роберты, которая могла бы прояснить ситуацию, отказывается выходить на связь.
Тринити начала поиски в 2019 году, сделав ДНК-тест, который помог ей восстановить семейное древо с 15 000 родственников, начиная с XVIII века. Однако, чем глубже она погружалась в историю своей семьи, тем больше вопросов возникало.
Важную роль в расследовании сыграла сестра Роберты – Джуди. Она вспомнила, что в 1981 году ей звонил Кумар Джагдео-старший, с которым Роберта встречалась на момент исчезновения. Он спрашивал, не знает ли она, где находится ее сестра. Тогда же Джуди пыталась заявить о ее пропаже, но полиция отказалась принимать заявление, утверждая, что Роберта "имела право исчезнуть".
Версии исчезновения
После исчезновения женщины в семье ходили слухи, что она могла уехать во Флориду, чтобы начать новую жизнь. Однако никаких подтверждений этому не нашлось. Были также предположения, что она покончила с собой или стала жертвой наркозависимости, но доказательств этих версий нет.
Одним из последних следов Роберты стало письмо, найденное Джуди. В нем женщина жаловалась, что ее специально не пригласили на свадьбу отца. В конце письма она написала зловещую фразу: "Я больше не буду никому мешать. Я больше не буду никого беспокоить, потому что уже все испробовала".
Кроме того, стало известно, что партнер Роберты, Кумар Джагдео-старший, был связан с наркотиками и впоследствии был депортирован в Тринидад. После его ареста сын Роберты оказался в приемной семье.
Тринити не теряет надежды узнать правду о судьбе своей бабушки. Она продолжает поиски информации, но столкнулась с молчанием родственников и отсутствием официальных данных.
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