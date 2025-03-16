Секретні коди на круїзних лайнерах: що вони означають і чому пасажирам краще їх не чути

Люсі Саутертон пояснила, що багато кодів використовуються, щоб не створювати паніку серед пасажирів. За її словами, на борту корабля щотижня проходять навчання, під час яких співробітники відпрацьовують дії на випадок надзвичайних ситуацій.

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Колишня співробітниця круїзного лайнера Люсі Саутертон розкрила таємниці аварійних кодів, які використовують члени екіпажу в екстрених ситуаціях. В одному з відео на своєму YouTube-каналі Cruising As Crew вона розповіла, які сигнали можна почути на борту корабля і для чого вони призначені.

Як пояснює Люсі, ці коди використовуються, щоб не створювати паніку серед пасажирів.

"Уявіть, якби капітан оголосив гучним зв'язком: "Пожежа, пожежа, пожежа!" — це спричинило б хаос", — зазначає вона.

Саме тому команди використовують спеціальні терміни, зрозумілі тільки персоналу. На борту щотижня проходять навчання, під час яких співробітники відпрацьовують дії на випадок надзвичайних ситуацій. Одним із важливих аспектів таких тренувань є знання кодових слів та їхніх значень.

Колишня співробітниця круїзного лайнера Люсі Саутертон

Ось деякі з кодових слів, які можна почути на кораблі:

"Браво" — сигнал про пожежу або іншу небезпечну ситуацію, що вимагає негайних дій;

"Оскар" — код, який використовується, якщо хтось упав за борт. У таких випадках команда оперативно координує рятувальну операцію;

"Альфа" — позначає медичний інцидент, що вимагає термінової допомоги;

"Чарлі" — попередження про сильний шторм, здатний загрожувати судну і його пасажирам;

"Червона сторона" — код, який використовується на круїзних лайнерах Disney Cruise Line для позначення пожежі;

"Purell" — не найприємніше кодове слово, що означає необхідність прибирання після того, як пасажира заколисало.

Кодові слова допомагають екіпажу зберігати контроль над ситуацією та забезпечувати безпеку пасажирів без створення зайвої паніки.

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