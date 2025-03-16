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МирФан

Секретные коды на круизных лайнерах: что они означают и почему пассажирам лучше их не слышать

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Фото: Instagram | Бывшая сотрудница круизного лайнера Люси Саутертон

Люси Саутертон пояснила, что многие коды используются, чтобы не создавать панику среди пассажиров. По ее словам, на борту корабля каждую неделю проходят учения, в ходе которых сотрудники отрабатывают действия на случай чрезвычайных ситуаций.

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Бывшая сотрудница круизного лайнера Люси Саутертон раскрыла тайны аварийных кодов, которые используют члены экипажа в экстренных ситуациях. В одном из видео на своем YouTube-канале Cruising As Crew она рассказала, какие сигналы можно услышать на борту корабля и для чего они предназначены.

Как поясняет Люси, эти коды используются, чтобы не создавать панику среди пассажиров.

"Представьте, если бы капитан объявил по громкой связи: "Пожар, пожар, пожар!" — это вызвало бы хаос", — отмечает она.

Именно поэтому команды используют специальные термины, понятные только персоналу. На борту каждую неделю проходят учения, в ходе которых сотрудники отрабатывают действия на случай чрезвычайных ситуаций. Одним из важных аспектов таких тренировок является знание кодовых слов и их значений.

Работница круизного лайнера, круизный лайнер, секретный код, не для пассажиров, паника среди пассажиров, чрезвычайная ситуация на корабле Fullscreen
Бывшая сотрудница круизного лайнера Люси Саутертон

Вот некоторые из кодовых слов, которые можно услышать на корабле:

  • "Браво" — сигнал о пожаре или другой опасной ситуации, требующей немедленных действий;
  • "Оскар" — код, используемый, если кто-то упал за борт. В таких случаях команда оперативно координирует спасательную операцию;
  • "Альфа" — обозначает медицинский инцидент, требующий срочной помощи;
  • "Чарли" — предупреждение о сильном шторме, способном угрожать судну и его пассажирам;
  • "Красная сторона" — код, используемый на круизных лайнерах Disney Cruise Line для обозначения пожара;
  • "Purell" — не самое приятное кодовое слово, означающее необходимость уборки после того, как пассажира укачало.

Кодовые слова помогают экипажу сохранять контроль над ситуацией и обеспечивать безопасность пассажиров без создания лишней паники.

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