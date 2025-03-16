Секретные коды на круизных лайнерах: что они означают и почему пассажирам лучше их не слышать

Люси Саутертон пояснила, что многие коды используются, чтобы не создавать панику среди пассажиров. По ее словам, на борту корабля каждую неделю проходят учения, в ходе которых сотрудники отрабатывают действия на случай чрезвычайных ситуаций.

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Бывшая сотрудница круизного лайнера Люси Саутертон раскрыла тайны аварийных кодов, которые используют члены экипажа в экстренных ситуациях. В одном из видео на своем YouTube-канале Cruising As Crew она рассказала, какие сигналы можно услышать на борту корабля и для чего они предназначены.

Как поясняет Люси, эти коды используются, чтобы не создавать панику среди пассажиров.

"Представьте, если бы капитан объявил по громкой связи: "Пожар, пожар, пожар!" — это вызвало бы хаос", — отмечает она.

Именно поэтому команды используют специальные термины, понятные только персоналу. На борту каждую неделю проходят учения, в ходе которых сотрудники отрабатывают действия на случай чрезвычайных ситуаций. Одним из важных аспектов таких тренировок является знание кодовых слов и их значений.

Бывшая сотрудница круизного лайнера Люси Саутертон

Вот некоторые из кодовых слов, которые можно услышать на корабле:

"Браво" — сигнал о пожаре или другой опасной ситуации, требующей немедленных действий;

"Оскар" — код, используемый, если кто-то упал за борт. В таких случаях команда оперативно координирует спасательную операцию;

"Альфа" — обозначает медицинский инцидент, требующий срочной помощи;

"Чарли" — предупреждение о сильном шторме, способном угрожать судну и его пассажирам;

"Красная сторона" — код, используемый на круизных лайнерах Disney Cruise Line для обозначения пожара;

"Purell" — не самое приятное кодовое слово, означающее необходимость уборки после того, как пассажира укачало.

Кодовые слова помогают экипажу сохранять контроль над ситуацией и обеспечивать безопасность пассажиров без создания лишней паники.

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