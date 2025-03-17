Далекобійник показав крихітний будинок, який він обладнав у своїй вантажівці (фото, відео)

Рік Халда об'єднав роботу і комфорт. Чоловік перетворив свою вантажівку Kenworth W900L на справжній будинок із кухнею, ліжком і душем.

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Водій вантажівки Рік Халда з міста Кантон, штат Огайо, створив собі ідеальні умови для комфортних подорожей по США. Він перетворив свій Kenworth W900L 2020 року випуску на повноцінний мобільний будинок, обладнаний усіма зручностями, необхідними для життя в дорозі. Про це пише Realtor.

Яскраво-помаранчева вантажівка Reliable Carriers, яку Халда називає своїм "притулком далеко від дому", оснащена просторим спальним місцем. У ній є відкидне ліжко, яке складається, звільняючи місце для куточка для сніданку. Крім цього, всередині обладнано повноцінну кухню з плитою, мікрохвильовою піччю, раковиною і місцями для зберігання продуктів і посуду.

Для додаткової зручності водій встановив бічні двері з автоматичною сходинкою і сітчастими дверима, що забезпечує легкий доступ всередину і приплив свіжого повітря під час зупинок. У вантажівці також є ванна кімната з душем і гарячою водою, що робить її дійсно комфортною для тривалих поїздок.

"У ньому є всі зручності, з якими будь-яка людина захоче вирушити в дорогу. Це робить водіння приємним", — зазначає Халда.

Усередині обладнано повноцінну кухню з плитою, мікрохвильовою піччю, раковиною і місцями для зберігання продуктів і посуду Фото: YouTube

Далекобійник також високо оцінює можливість готувати повноцінну їжу у своєму будинку на колесах. Місткі шафи дають йому змогу зберігати запаси продуктів, а висувна стільниця, за словами його дружини, значно полегшує процес приготування їжі.

Однією з улюблених функцій Халди є можливість виходити з вантажівки через бічні двері, а не пробиратися через кабіну.

Місткі шафи дають змогу зберігати запаси продуктів Фото: YouTube

Видання зазначає, що кар'єру далекобійника американець почав із перевезення сталі в Кантоні. У 2024 році він став власником-оператором у компанії Reliable Carriers, яка спеціалізується на транспортуванні негабаритних автомобілів.

"Я намагався влаштуватися в Reliable ще 1999 року, але у мене не було достатнього досвіду", — розповідає Халда.

За словами чоловіка, він щасливий і радий, що його мрія збулася, і сподівається, що незабаром його дружина зможе залишити роботу, щоб подорожувати разом із ним.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив старий автобус на двоповерховий будинок своєї мрії. Чей Денн і його сім'я прибрали 28 пасажирських крісел. Після підняття даху і внутрішнього оздоблення в будинку на колесах з'явилися дві спальні, кабінет, кухня з барною стійкою, повноцінна ванна і горище для зберігання речей.

Також стало відомо, що багатомільйонний особняк на березі моря вирішили знести. Розкішне житло площею 5 100 квадратних футів із приголомшливим краєвидом на набережну було перетворено на руїни всього за два дні. Влада пішла на крайні заходи, щоб запобігти його обваленню.