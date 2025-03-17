Дальнобойщик показал крошечный дом, который он оборудовал в своем грузовике (фото, видео)

Рик Халда объединил работу и комфорт. Мужчина превратил свой грузовик Kenworth W900L в настоящий дом с кухней, кроватью и душем.

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Водитель грузовика Рик Халда из города Кантон, штат Огайо, создал себе идеальные условия для комфортных путешествий по США. Он превратил свой Kenworth W900L 2020 года выпуска в полноценный мобильный дом, оборудованный всеми удобствами, необходимыми для жизни в дороге. Об этом пишет Realtor.

Ярко-оранжевый грузовик Reliable Carriers, который Халда называет своим "убежищем вдали от дома", оснащен просторным спальным местом. В нем есть откидная кровать, которая складывается, освобождая место для уголка для завтрака. Помимо этого, внутри оборудована полноценная кухня с плитой, микроволновой печью, раковиной и местами для хранения продуктов и посуды.

Для дополнительного удобства водитель установил боковую дверь с автоматической ступенькой и сетчатой дверью, что обеспечивает легкий доступ внутрь и приток свежего воздуха во время остановок. В грузовике также есть ванная комната с душем и горячей водой, что делает его действительно комфортным для длительных поездок.

"В нем есть все удобства, с которыми любой человек захочет отправиться в путь. Это делает вождение приятным", — отмечает Халда.

Внутри оборудована полноценная кухня с плитой, микроволновой печью, раковиной и местами для хранения продуктов и посуды Фото: YouTube

Дальнобойщик также высоко оценивает возможность готовить полноценную еду в своем доме на колесах. Вместительные шкафы позволяют ему хранить запасы продуктов, а выдвижная столешница, по словам его жены, значительно облегчает процесс приготовления пищи.

Одной из любимых функций Халды является возможность выходить из грузовика через боковую дверь, а не пробираться через кабину.

Вместительные шкафы позволяют хранить запасы продуктов Фото: YouTube

Издание отмечает, что карьеру дальнобойщика американец начал с перевозки стали в Кантоне. В 2024 году он стал владельцем-оператором в компании Reliable Carriers, которая специализируется на транспортировке негабаритных автомобилей.

"Я пытался устроиться в Reliable еще в 1999 году, но у меня не было достаточного опыта", — рассказывает Халда.

По словам мужчины, он счастлив и рад, что его мечта сбылась, и надеется, что в скором времени его жена сможет оставить работу, чтобы путешествовать вместе с ним.

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