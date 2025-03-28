Дівчина позувала для фото на природі й не побачила, що повзе біля її ноги (фото)

Спочатку Єші та її подруга навіть не помітили змію, яка непомітно виповзла з кущів на дорогу.

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Туристка з Бутану, Єші Деми, під час відпочинку в природному заповіднику Bukit Timah у Сінгапурі випадково натрапила на змію. Плазун опинився біля ноги дівчини, коли вона позувала для фотосесії. У середу, 19 березня, мандрівниця опублікувала вірусне відео в TikTok, де показано моменти її зустрічі з рептилією.

Спочатку Єші та її подруга навіть не помітили змію, яка непомітно виповзла з кущів на дорогу. Про небезпеку іноземок повідомив сторонній перехожий.

Змія на дорозі

Помітивши змію, Єші миттєво відскочила та притиснулась до подруги. "Моя подруга тримала мене за руку. Ще раз подивилась на змію й аж тоді усвідомила, наскільки злякалась. У мене тремтіли руки та ноги. Я плакала та сміялась одночасно", — розповіла дівчина про свої емоції.

Спочатку Єші та її подруга навіть не помітили змію, яка непомітно виповзла з кущів на дорогу Фото: TikTok

Вона з гумором прокоментувала інцидент, зазначивши, що це цілком логічно — зустріти змію саме в рік Змії. Її відео швидко стало популярним, зібравши величезну кількість переглядів та коментарів.

Реакція глядачів

Користувачі мережі з різних країн почали активно коментувати побачене.

"Вона ворухнула ногою якраз вчасно", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Це мине само собою, якщо ви не панікуєте. Змії не будуть кусати людей без причини. Але так, я б теж злякався, якби королівська кобра просто торкнулася моїх ніг. У всякому разі, я люблю змій";

"Дивне відчуття, дуже страшно насправді", — написав ще один юзер;

Йому позицію поділяє наступний глядач: "Я б відразу помер, якби таке побачив біля своїх ніг".

До слова, Королівство Бутан — країна в південно-східній Азії, яка розташована між Китаєм та Індією.

Нагадаємо, це далеко не перший подібний випадок. Раніше мешканка міста Фінікс (штат Аризона, США) натрапила на смертельно небезпечну змію просто біля вхідних дверей свого будинку. Жінка була вражена, почувши характерне дзижчання плазуна, і негайно викликала фахівців.

Також на Філіппінах пожежники впіймали величезного пітона, що заплутався в електричних дротах на стовпі. На відео, яке з’явилося в мережі, видно, як рятувальник у білих рукавичках підіймається драбиною та обережно ловить змію за голову за допомогою спеціального інструмента.